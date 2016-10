Pedrique: "Ganamos ante Magallanes y eso nos va a levantar el ánimo"

beisbol venezolano

María Isabel Moya || @MarisabelMoya

Los Leones del Caracas consiguieron una victoria épica ante Navegantes del Magallanes en lo que fue el primer clásico de la pelota criolla de la temporada 2016-2017, tras remontar un encuentro que hasta la séptima entrada perdían por siente carreras.

"Hasta que no sale el último out no se puede pensar que se perdió", soltó Alfredo Pedrique, mánager de la novena capitalina, a la prensa de su equipo.

La hazaña de los Leones del Caracas sorprendió a todos los asistentes incluyendo a los propios protagonistas del encuentro, la connotación de la remontada se debió según Pedrique a la “paciencia”.

"En este juego hubo más paciencia. No necesitamos jonrones para ganar los partidos", y es que Magallanes a pesar de haber mandado la bola para la calle en dos oportunidades gracias al poder de los veteranos Frank Díaz y Mario Lissón, no les bastó para mantener la ventaja y conseguir la victoria. En esta oportunidad el bullpen los abandonó.

Por su parte, los lanzadores felinos fueron vapuleados durante la velada, por lo que Pedrique en reiteradas ocasiones se ha pronunciado al respecto. “Lo pitchers deben entender que tienen que ser agresivos pitchando adentro”, insistió.

Sin embargo, el mandamás de los melenudos destacó que confía plenamente en el roster de su equipo. "Este es un equipo guerrero. El roster está bueno y sé que podemos jugar mejor que lo que hemos hecho en los últimos ocho partidos", dijo.

Tras este enfrentamiento ante su eterno rival, Leones elevó el ánimo colectivo por lo que recibirá este viernes a las Águilas del Zulia, líderes de la tabla de clasificación, inspirados. "Ganamos ante un rival que tiene un muy buen equipo y eso nos va a levantar el ánimo", sentenció.