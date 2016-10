Anderson Espinoza: "Voy a pelear mi oportunidad de lanzar en Venezuela"

beisbol venezolano

Carlos Eloy Escalona

Previo al primer duelo entre Leones y Navegantes, el prospecto venezolano Anderson Espinoza hizo acto de presencia en el estadio Universitario de la capital criolla.

"Nunca había venido a un Caracas-Magallanes, siempre lo veía por Meridiano TV. Increíble la pasión que se vive aquí", apuntó el lanzador de 18 años, quien además no ocultó su intención de jugar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. "Siento muchos deseos de 'pitchar' Quisiera debutar ya mismo estar en el montículo para lanzar".

Sin embargo, y aunque no figura en la lista de peloteros restringidos Espinoza está consciente de su comprosimo con la franquicia de los Padres de San Diego, que aún no se comunica con él al respecto de jugar en la liga invernal. "Es algo que escapa de mis manos. No puedo controlar eso... Yo quisiera lanzar en Venezuela, es mi pasión, anhelo lanzar en Venezuela, pero estoy bajo las reglas de una organización que no sé si me deje lanzar".

El diestro, que milita en los Fort Wayne TinCaps (Clase-A Media) muestra determinación en cuanto a su idea de jugar con el equipo del cual se confiesa aficionado desde que era un infante. "Solicitaré a San Diego que me dejen lanzar al menos un par de innings, voy a pelar mi oportunidad de jugar en con el Caracas".

Asimismo, Espinoza afirmó que se mantendrá cerca del equipo. "He mantenido conversaciones con la gerencia del Caracas. Comencé mis entrenamientos el lunes pasado y la próxima semana lo haré con el equipo".

Cambio de aires

El serpentinero fue canjeado desde los Medias Rojas de Boston a los Padres."Me sentí un poco nervioso al principio con el cambio de organización, pero luego cuando me enteré que estaba incluido en el cambio por Drew Pomeranz, jugador de All-Star, mientras yo apenas estoy en Clase-A media. Al llegar a San Diego todos me han tratado muy bien".

Espinoza cuenta además con importanet apoyo dentro de la organización californiana. "El gerente general del equipo (A.J. Preller) me dijo que si yo le demostraba que estaba listo para jugar jugar Grandes Ligas a él no le importaría mi edad", concluyó el caraqueño.

Fuente: César Sequera (@CSequera11)