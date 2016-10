Ronny Cedeño sobre hit 500: "Orgulloso porque no los da todo el mundo"

beisbol venezolano

Me emocionó más el hit que el hecho de hacerlo contra los Tigres"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Ronny Cedeño aprovechó la victoria de los Navegantes del Magallanespara escribir otra página en su exitosa carrera en la LVBP. El veterano infielder llegó a los 500 hits en Venezuela y expresó su satisfacciónpor haber alcanzado la importante cifra.

“Fue un momento muy agradable para mí”, comentó Cedeño a la página oficial del Magallanes. “Nunca me imaginé llegar a los 500 imparables y siempre me preparo para dar lo mejor y tener buenos turnos”.

Y vaya que ha conseguido buenos turnos en su amplia carrera en la LVBP. Ronny Cedeño siempre ha sido uno de los grandes productores en la pelota rentada y eso le ha permitido conseguir una marca que pocos pueden darse el lujo de tener. “Esa cantidad de hits no los da todo el mundo en esta liga, por eso estoy orgulloso”.

Hacerlo contra Tigres: “Más me emocionó el hit”

El inatrapable de Ronny Cedeño llegó contra los Tigres de Aragua, el equipo que lo cambió antes de la temporada 2013-2014. Sin embargo, eso no modifica sus sentimientos por su nueva marca ofensiva.

“Mi hit 500 no es una rivalidad contra ellos y no tengo ningún tipo de problemas”, explicó Cedeño a Magallanes TV. “A mí me emocionó más el hit que el hecho de hacerlo contra los Tigres de Aragua”.