Vendrán ajustes en el pitcheo de Leones

No me preocupa, está muy temprano en la temporada"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Antes de iniciar el encuentro contra los Tigres de Aragua, el cuerpo técnico de los Leones del Caracas reaccionaba de forma incrédula cuando se les preguntaba sobre la efectividad de su pitcheo colectivo--la segunda peor de toda la LVBP. El problema se hizo más grave cuando permitieron 7 carreras y otra derrota en el récord, por eso los ajustes llegarán de forma inmediata.

“Hemos tenido problemas en el bullpen con los pitchers zurdos que no han sido efectivos contra bateadores de su misma mano”, explicó Alfredo Pedrique que ya se ha puesto en contacto con sus jugadores para corregir. “Esa es una cosa que ya se ha conversado con ellos porque no podemos explotar a los derechos en esas situaciones”.

Además, el dirigente está convencido que las falencias en el pitcheo se han acrecentado por la mala defensiva. “Hay que buscar un trabajo en conjunto entre el pitcheo y la defensa, eso fue lo que nos ayudó el año pasado a ganar muchos partidos y hasta ahora no hemos podido cuadrar esa combinación”.

Palabras que comparte y respalda Jorge Córdoba, coah de lanzadores del conjunto melenudo. “La defensiva no está haciendo el trabajo que debería hacer”, explicó el instructor que asegura no sentirse preocupado a pesar que la efectividad colectiva de Caracas que está en 5.28. “No hemos realizado algunas jugadas y eso aumenta el promedio de carreras limpias. Loiger Padrón debió lanzar un cero ante Lara, pero no hicimos la jugada en el right field”

Pero el argumento de los problemas al campo no evitará que lleguen movimientos en el cuerpo de lanzadores. El alto mando de Leones esperan que las próximas incorporaciones y algunos cambios en los roles, mejorarán el rendimiento en general.

“Hay que ajustarnos al ritmo del campeonato”, aseveró Córdoba que pedirá un poco más de agresividad a sus lanzadores cuando se midan a los bateadores rivales. “Tenemos que lanzar más strikes porque estamos dando muchos boletos”.

Los Leones esperan que en pocos días se reporten Juan Carlos Gutiérrez, Jesús Pirela, Franklin Morales, Brian Grening y Edward Valdez que darán otra cara al bullpen de los melenudos.

Cambio de cerrador: Alaniz es la primera opción

Un cambio que sí será drástico y visible, será en la novena entrada. Mark Montgomery, que ha presentado problemas en sus últimas presentaciones, ya no será el taponero del equipo en los próximos encuentros.

“Él lanzó bien el primero juego contra Tigres, pero con Lara no tuvo la mejor selección de pitcheos”, aclaró Pedrique. “Conversamos con Montgomery, está a la disposición para lo que necesitemos y si tiene que hacer algunos ajustes, los hará para hacer outs”.

Eso abre la vacante del encargado de salvaguardar las victorias de Leones en la novena entrada y Rubén Alaniz luce como el favorito para ocupar el puesto. “Lo tuve este año en los Estados Unidos y lo recomendé”, aseveró Jorge Córdoba. “Estuve hablando con el vicepresidente de los Tigres de Detroit para ver si lo podía usar en días seguidos para el rol de cerrador y no tuvieron inconvenientes. Será el primer candidato, pero también tenemos a Nieve”, concluyó.