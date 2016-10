Alex González se prepara para su temporada final

beisbol venezolano

Alex González, quien estará en su temporada de retiro como pelotero activo, se encuentra en Miami alistándose para llegar en forma a los Leones del Caracas con la única misión de culminar sus andanzas en la LVBP con la conquista del título 21 para los melenudos.

“Tengo pensado estar a partir del 20 de noviembre ya en Venezuela y listo para jugar”, comentó González, vía telefónica. “Me estoy poniendo en forma en mi academia y a partir de la primera semana de noviembre ya estaré tomando práctica de bateo para poder llegar y dar un buen espectáculo”.

Con 14 temporadas de la LVBP en su haber, el otrora campocorto no ha perdido la pasión que siente por el juego y confesó que sigue muy de cerca los pasos de los melenudos en esta primera semana de campeonato.

“He visto casi todos los juegos del Caracas”, soltó González. “Cuando los veo me dan ganas de estar ahí con los muchachos. El beisbol es mi vida. Cuando veo esos juegos me pongo a pensar cosas como: ese turno pudo haber sido mío o ese batazo lo hubiera agarrado de tal manera, pero todo a su tiempo. Ya estaré listo y en el terreno para ayudar a buscar el título que la afición del equipo ha esperado por tanto tiempo”.

Jesús Guzmán, Víctor Gárate y José Ascanio, entre otros, han expresado que quieren darle un campeonato a González en su último año dentro del béisbol.

“Que ellos digan ese tipo de cosas me genera un gran orgullo”, afirmó González, quien tiene un promedio de .271 con 38 cuadrangulares y 186 carreras remolcadas dentro de la LVBP. “Este es un equipo que se ve bien acoplado y cuando un equipo está así es difícil pararlo. Voy a aportar mi granito de arena. Para mí es una gran responsabilidad. Yo confío en ellos como ellos confían en mí”.

Despedida nostálgica. Despedirse del juego es una de las partes más difíciles que puede tener un atleta en su carrera. Alex González trata de no pensar en todo lo que engloba la temporada 2016-2017.

“No me pongo a pensar en que esta será mi última temporada”, comentó. “Sé que hubiera podido jugar uno o dos años más, pero ya es tiempo de estar con la familia, ver crecer a mis hijos. No me gusta pensar en que este año me retiro porque me pongo nostálgico”.

El capitán melenudo. El liderazgo de Alex González dentro del clubhouse de los avileños, ha servido para que el resto de sus compañeros lo consideren como el capitán del equipo.

“Capitán es uno solo y se llama Henry”, bromeó González en alusión a su excompañero Henry Blanco, quien ostentó la C por varias campañas. “Para mí es un orgullo que me consideren un líder. Siempre trato de dar consejos a los muchachos, de demostrarles lo que se debe hacer y lo que se tiene que hacer en el terreno. No todos pueden ser líderes en un clubhouse, eso es algo que te ganas con tu manera de jugar y yo siempre juego con el corazón”.