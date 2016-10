José "Cafecito" Martínez: "Si fuera por mí, ya estuviera jugando"

beisbol venezolano

Siempre he tenido un compromiso con este uniforme"

Pedro Felipe Hernández || @pedroButters

La tarde de este miércoles, durante la práctica antes de iniciar el encuentro frente a Caribes de Anzoátegui, los Tiburones de La Guaira recibieron la visita de una pieza, que tenía acostumbrado estar desde el inicio, pero por haber subido a las mayores este año cambió de status. Es el jugador de los escualos José “Cafecito” Martínez.

“He venido siempre con un compromiso. Siempre he tenido un compromiso con este uniforme, con mi papá, con mi familia”, dijo José “Cafecito” Martínez, quien debutó esta campaña en las mayores con los Cardenales de San Luis luego de varios años en las menores. “Si no estoy uniformado el viernes, sábado o domingo de la semana que viene, lo estaré el martes de la semana de arriba”.

“Si fuera por mí, ya estuviera jugando, pero debo esperar traer mis cosas de Estados Unidos, que están varadas allá por el tema del huracán Mattew”.