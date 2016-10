Pedrique: "No todas las noches podremos sacar los juegos de abajo"

beisbol venezolano

Miércoles 12| 8:52 am





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

En el primer encuentro de la temporada entre los rivales modernos, Tiburones de La Guaira, en condición de visitante, no perdonó a los Leones del Caracas que, aunque trataron de interponerse, los de Oswaldo Guillén lograron quedarse con el clásico.

Alfredo Pedrique, que se había vanagloriado de buenos resultados desde el arranque de la temporada, cree que la ausencia de un batazo oportuno desembocó en la pérdida del encuentro para los capitalinos. “Es un partido que tuvimos oportunidad de ganarlo, pero no dimos el batazo oportuno. Es parte del juego”, dijo a la prensa de Leones tras caer ante los escualos.

Sin embargo, el mánager de los melenudos cree que sus peloteros deben encender el madero desde los primeros episodios y no confiar siempre en una reacción en los últimos innings.

"No todas las noches vamos a poder sacar juegos de abajo. Tenemos que hacer más en los primeros cinco innings", explicó Pedrique, aunque cree que el problema no precisamente radica en la ofensiva. "Por la ofensiva no me preocupo, tenemos el material necesario. En la defensa sí nos falta hacer algunos ajustes también", indicó.

Sobre "Ozzie" Guillén, único venezolano en ganar una Serie Mundial como mánager y con quien jugó en la época dorada de Tiburones, en la llamada “Guerrilla”, comentó que no se sintió presionado ni incómodo "Dirigí como otro partido. Sin pensar que quien estaba allá era Ozzie, aunque sí tengo conocimiento de cómo dirige", sentenció.