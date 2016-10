Grandeliga de los Rangers Joey Gallo reforzaría al Magallanes

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El infielder de los Rangers de Texas, Joey Gallo podría reforzar a Navegantes del Magallanes en la presente zafra de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El reportero de los Rangers para el diario estadounidense Dallas Morning News, Evan Grant aseguró a través de su cuenta de Twitter que el pelotero se unirá a la nave turca para jugar la primera mitad de la campaña.

