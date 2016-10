Álex Ramírez y Yokohama avanzan en playoffs del beisbol japonés

beisbol venezolano

Lunes 10| 9:45 pm





Alex Ramírez clasificó a su equipo, Yokohama DeNA BayStars, a la segunda ronda de playoffs de la Liga Central de la Nippon Professional Baseball. El primer manager latino del Nippon Professional Baseball sigue haciendo historia, luego que su derrotara 4-3 al Yomiuri Tokyo Giants, en 11 innings, en su propia casa, el Tokyo Dome, reseña LVBP.com

“Me siento muy contento. Es una bendición de Dios. Los muchachos hicieron tremendo trabajo contra un equipo muy competitivo y jugando de visitantes, aunque tuvimos a muchos de nuestros fanáticos en las tribunas que nos apoyaron siempre”, señaló Ramírez a través de una nota de prensa de Cárdenas Sports Media. “El pitcheo nos ayudó mucho en este último juego, nos aguantó. El abridor Kenta Ishida tiro 5.1 innings y los relevistas se mantuvieron sin permitir carreras hasta el inning 11. Por eso ganamos el partido”.

El conjunto de BayStars se jugaba la vida en el encuentro de este lunes, ya que un empate (permitido en el beisbol japonés después de 12 entradas) hubiese clasificado a Tokyo, tras cerrar la ronda regular con mejor récord.

“Minei (Hiroki) nos dio el triunfo como emergente, y es algo que me llena de satisfacción, porque él no ha jugado mucho en toda la temporada y demuestra que todo el equipo está preparado para cualquier situación y enfocado en el mismo objetivo. Esto es algo grandioso para nosotros, especialmente para mí como manager en mi primer año. Me siento muy contento y orgulloso del trabajo que todo el equipo ha hecho”, agregó dirigente el criollo.

Yokohama contó con el aporte del también venezolano José Celestino López, quien disparó jonrón remolcador de dos carreras en el primer episodio, y tuvo como héroe a Hiroki Minei, quien salió como emergente para conectar el hit que remolcó la carrera de la diferencia en el extrainning.

“López hizo tremendo trabajo dando jonrón en su primer turno para traer dos carreras. Ha estado contribuyendo de una manera muy especial. Dio dos cuadrangulares importantes en la serie y sigue caliente después de ganar el premio al Jugador del Mes de septiembre, que es algo muy positivo para nosotros”, destacó Ramírez. “Guillermo Moscoso, si Dios quiere, será el pitcher abridor del primer juego ante Hiroshima, y espero que nos pueda lanzar entre cinco y siete entradas para llevarnos la victoria. Todos los venezolanos que estamos acá esperamos seguir haciendo un buen trabajo para llevarles satisfacciones y buenas noticias a todos los fanáticos en Venezuela”.

Los dirigidos por Ramírez se enfrentarán, a partir del miércoles, a Hiroshima Carps, que por condiciones del torneo japonés tiene una victoria de ventaja en una serie a un máximo de seis juegos por ser el ganador del banderín de la Liga Central.