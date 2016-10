Alfredo Pedrique quedó satisfecho durante primera semana de actividad

beisbol venezolano

Lunes 10| 7:06 pm





El manager Alfredo Pedrique se mostró satisfecho con lo que hicieron sus dirigidos en los primeros cuatro encuentros de la temporada.

"En estos primeros cuatro partidos se hicieron cosas buenas y estoy contento con los resultados hasta ahora", dijo el estratega. "Si bien es cierto que el pitcheo abridor no llegó a los cinco innings eso no me preocupa. Estamos empezando y hay que darles tiempo de que se adapten. Yo sé que ellos tienen posibilidad de lanzar cinco, seis e incluso siete episodios".

En estos primeros cuatro encuentros, Caracas mostró la tercera mejor ofensiva de la liga dejando un promedio de .320 solo por detrás de las Águilas (.359) y Caribes (.333). Fue el segundo equipo con más carreras anotadas (33) y el líder en bases robadas (6).

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron los seis hits de Jesús Guzmán y los cinco de Wilfredo Tovar el viernes, y los jonrones de Javier Betancourt y Anderson De La Rosa anoche.

"Tovar, Betancourt y De La Rosa son los tres jugadores de posición que más han llamado mi atención", señaló el piloto. "Betancourt muestra más madurez, soltura y confianza. Viene de jugar AA en Estados Unidos y con la experiencia que tuvo con nosotros el año pasado se ve que ha mejorado. Tovar y De La Rosa también se han visto muy bien no solo en la ofensiva sino en la defensa".

"Creo que Tovar fue el que salvó el juego inaugural en Maracay y Anderson ha hecho un muy buen trabajo llamando los juegos y en la comunicación con los lanzadores", agregó.

En cuanto al pitcheo, los lanzadores melenudos ocupan el equito lugar en efectividad colectiva con 5.66 y es el equipo con menos ponches hasta el momento (16).

"El bullpen hizo un gran trabajo en los dos primeros juegos y otra vez el domingo en Puerto La Cruz", comentó Pedrique. "El sábado se cayó pero ese día todos estábamos cansados por el viaje y eso sin duda afectó nuestro juego".

"De los pitchers Wilmer Font fue el más llamativo pese a que tuvo una sola presentación. Lo escojo a él por la velocidad de su recta de 94-95 fue impresionante. Es otro pelotero, se ve diferente, está sano y con confianza. Estoy bastante satisfecho y espero que las cosas se mantengan así la próxima semana", concluyó.

La primera semana del campeonato también sirvió para que el lanzador Frank López, el jardinero Víctor Reyes y el inicialista Aldrem Corredor hicieran su debut en la LVBP.

Cambios en el roster

Para la segunda semana de campeonato, Leones solo hará un cambio en su roster semanal con el importado Edward Valdez ingresando al roster en sustitución de Víctor Gárate, quien fue sacado por precaución por una dolencia muscular.

Valdez llegó hoy al país y desde mañana estará entrenando con el equipo.

