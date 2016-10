Mañana Melián pondrá fin a su carrera

beisbol venezolano

Viernes 7| 8:53 pm





Pedro Felipe Hernández / phernandez@dearmas.com

La decisión más difícil en la carrera de un deportista es decir: “me retiro”. Sin embargo, otro episodio que está lleno de emociones incontrolables es cuando realiza el último acto del ejercicio y esto es lo que ocurrirá mañana en el Alfonso “Chico” Carrasquel con el jardinero Jackson Melián.

Mañana, el guardabosques cumplirá 20 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en el momento cuando el nacido en Barcelona dispute su último encuentro. 574 juegos entre seis organizaciones de la pelota rentada forman parte de su resumen curricular.

Caribes de Oriente (Anzoátegui), Pastora de Los Llanos (antiguo Bravos de Margarita), Leones del Caracas, Águilas del Zulia, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara. Una vida en la que conoció cantidad de personas, compartió con estrellas y celebró campeonatos por todo lo alto, así fue la historia en la LVBP de Melián.

“Para mí ha sido un orgullo estar activo durante tanto tiempo”, dijo Melián, vía telefónica, a Meridiano. “Siempre estaré agradecido, porque en toda mi carrera nunca me faltó el apoyo de la fanaticada. Mi vida profesional se la debo a un 70 u 80 por ciento de la afición que coreó mi nombre”.

“El campeonato con los Leones fue especial, pero haber celebrado con Tigres de Aragua en la Serie del Caribe fue incomparable”, comentó.

Era el momento. “Sin duda es bien difícil este momento, pero no quiero esperar más”, contó el patrullero. “Ya lo decidí y así será. “Disfruté toda esta semana y mañana, cuando me realicen el homenaje, seguro, por más fuerte que sea, las lágrimas saldrán”.

Figura por siempre. Todos los peloteros tienen un ídolo y/o maestro que lo guio en todo su trayecto deportivo. Melián fue concreto al responder quién fue su tutor.

“Magglio Ordóñez siempre estuvo conmigo. Él me enseñó lo bueno, lo malo y lo que necesitaba para saber pegarle a la pelota desde mis inicios con Caribes de Oriente”, explicó el bateador de 36 años de edad.

Posible entrenador. Muchos peloteros deciden tomar el camino de dirigir o entrenar a los más jóvenes en cualquier equipo. Sin embargo esto aún no está en la mente del anzoatiguense. “Ahorita no pienso en eso, pero no lo descarto”, aseveró. “Siempre me ha gustado enseñar a los nuevos jugadores y quizás, en un futuro, lo considere, pero repito, aún no”.

“Mi idea actualmente es seguir concentrado en mi academia familiar que logré con mi hermano Jhonatan Melián y Carlos Ríos ‘Sluggers Corporation’, que es una academia en la que buscamos y entrenamos prospectos. Eso es a lo que me dedicaré y que todo siga saliendo bien”, cerró quien, mañana, será expelotero.