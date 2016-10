Willians Astudillo, listo para asumir la titularidad detrás del plato

beisbol venezolano

Willians Astudillo ha gozado de muchas oportunidades desde que debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con Caribes de Anzoátegui, y por los recientes comentarios tanto del manager Omar López, como de sus coaches, este año no será la excepción. El barcelonés está llamado a ser uno de los receptores regulares del conjunto indígena, una responsabilidad que, según sus propias palabras, quería desde hace algún tiempo.

“Es un buen chance, pero también una enorme responsabilidad. Afortunadamente tuve la oportunidad de figurar como receptor muchas veces en Ligas Menores durante el verano y, bueno, solo queda dar lo mejor de mí de aquí en adelante”, destacó Astudillo, quien está dispuesto a cubrir otras posiciones en el terreno de juego, algo que ha sido su principal virtud desde que se dio a conocer en la LVBP hace un par de años.

“Yo siempre estoy listo para jugar en donde me pongan. Si me colocan como catcher, estaré allí, igual si me usan en los jardines o en el infield. Aunque me ilusiona estar en la receptoría. Me veo fijo en esa posición y si es todos los días mejor. Pero no me molestaría cubrir otras posiciones con tal de estar a diario en el lineup”, comentó.

Motivado y seguro de sí mismo, Astudillo está consciente que deberá dar el máximo para quedarse definitivamente como careta regular de la Tribu. Ahora mismo tiene una fuerte competencia por la posición con Rossmel Pérez, José Godoy y el grandeliga Tomás Telis. Sin embargo, no le intimida el reto.

“La competencia dentro de un equipo siempre estará allí y uno debe estar preparado. Si hay algo que tiene Caribes es talento de sobra. Godoy es un muchacho que ha crecido y tuvo un buen año, Rossmel es muy bueno y Telis también tiene lo suyo. Aquí lo importante es que el equipo gane y cada uno de nosotros debe tratar de que eso ocurra cada día”, agregó.

Caribes tendrá muchas caras nuevas, en especial en el pitcheo. Astudillo sabe que una buena relación entre catcher y pitcher es fundamental para las aspiraciones de un equipo, así que piensa que no será un problema adaptarse.

"A Yorfrank (López) lo conozco desde hace tiempo, a Yeiper (Castillo) no tanto. De los demás (recién llegados) no sé mucho, pero eso no será un problema ya que todos en este equipo estamos en constante comunicación, unidos. Algo que nos ha ayudado a tener éxito”, puntualizó.

Si Astudillo logra asegurase juego diario tendrá que rendir a un alto nivel. Antes desfilaron por allí los mascotas Gustavo Molina, Jesús Flores y José Gil. Cada uno fue fundamental en los últimos seis años.

“Aprendí muchas cosas de ellos, como por ejemplo, llevar los juegos, estar bien posicionado en el home plate y, sobre todo, estar preparado siempre. Fue un placer haber compartido con esos jugadores que dieron todo por el equipo y ayudaron mucho en esos años positivos. Estoy listo para lo que venga”, expresó. /Prensa LVBP