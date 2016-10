Programa de Desarrollo listo para arrancar la temporada 2016

beisbol venezolano

Martes 4| 6:09 pm





Este lunes se efectuó la tercera reunión del Programa de Desarrollo de cara a la campaña 2016, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde estuvieron presentes los delegados de cada uno de los conjuntos que la conforman.

Franklin Moreno, presidente de la liga, destacó que se realizaron de tres reuniones para ir finiquitando los detalles en el desarrollo de la temporada.

“En la primera se estableció como va a funcionar la temporada, como se jugará y se afinaron detalles. Para la segunda, se estableció calendario y presupuesto; y esta fue para concluir y confirmar lo ya pautado”, añadió Moreno, después del cónclave.

“Cambiamos el formato a un todos contra todos. En esta zafra no estarán algunos conjuntos. El año pasado participaron 15 conjuntos y para esta ocasión estarán solo 11”, aclaró el dirigente de la liga.

En total se disputarán 40 encuentros de ronda regular desde el 10 de octubre hasta el 8 de diciembre. Seguidamente clasifican los cuatro mejores equipos y se desarrollarán los playoffs (el mejor clasificado irá contra el cuarto sembrado y el segundo contra tercero) y en un compromiso de “muerte súbita” se definirán los clasificados a la final.

Posteriormente, el campeón saldrá en un máximo de tres choques, de ser necesario. “La postemporada es algo corta porque es necesario terminar la campaña antes del 15 de diciembre, por cuestiones operativas y gastos de los equipos”, informó Moreno.

Durante la reunión, los delegados tocaron diferentes puntos con relación al campeonato, entre ellos los reglamentos, sanciones, programa antidopaje y rosters de los equipos.

La primera jornada iniciará con los choques entre Aragua vs Zulia en San Joaquín, Filis vs Cardenales en Bejuma, Detroit vs La Guaira en la Escuela de Aviación, Magallanes vs Caimanes en Venoco A y Bravos/Caribes vs Caracas en Venoco B.

Programa de Desarrollo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2016

Equipos

• Águilas del Zulia. Sede: San Joaquín

• Bravos/Caribes (equipo que está conformado por ambas divisas orientales). Sede: San Joaquín

• Caimanes. Sede: Veneco A

• Cardenales de Lara. Sede: Bejuma

• Filis de Filadelfia. Sede Tronconero B

• Leones del Caracas. Sede: Venoco B

• Medias Rojas de Boston. Sede: Chirgua

• Navegantes del Magallanes. Sedes: Tronconero C y Estadio José Bernardo Pérez

• Tiburones de La Guaira. Sede: Escuela de Aviación en Maracay

• Tigres de Aragua. Sede: Estadio José Pérez Colmenares

• Tigres de Detroit. Sede: Tronconero A

Ronda Regular: 40 juegos (220 partidos en calendario)

Inicio: 10 de octubre

Finaliza: 8 de diciembre

Clasifican: Los 4 primeros equipos

Playoffs

Inicia: 10 de diciembre (1 Juego)

Serie 1: 4to Vs 1ro

Serie 2: 3ro Vs 2do

Serie Final

Inicia 12 de diciembre (al mejor de 3 Juegos)

Juego 1: 12/12/2016

Ganador Serie 2 Vs Ganador Serie 1

Juego 2: 13/12/2016

Ganador Serie 1 Vs Ganador Serie 2

Juego 3: 14/12/2016 (Si es necesario)

Ganador Serie 2 Vs Ganador Serie 1 /Prensa PDD