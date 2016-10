Lipso Nava tiene claro el lineup de las Águilas

beisbol venezolano

Tengo en mente la mayoría de los peloteros que tendré disponibles en cada una de las posiciones"

Wilmer Reina || @WilmerReina

Maracaibo

Lipso Nava tuvo bajo su mando a la mayor parte del roster que tendrán las Águilas del Zulia en el inicio de la temporada 2016-2017.

Lipso Nava fue aclarando las ideas del equipo con que contará el próximo 6 de octubre, cuando inicie el campeonato frente a Caribes de Anzoátegui.

“Aún no hay nada definido, pero sí tengo en mente la mayoría de los peloteros que tendré disponibles en cada una de las posiciones, sobre todo porque no puedo contar con los que aún no están aquí”, indicó Nava.

Alex Romero ya se entrenó

“Vamos a iniciar la campaña con 20 lanzadores y 17 peloteros de posición, hay algunos detalles que faltan por finiquitar, pero gran parte del roster ya está armado. Si Romero llegó listo será uno de los que nos ayudará desde el inicio”, manifestó el piloto de los alados.

Wilson Álvarez, coach de pitcheo de las Águilas, perfiló quiénes serán los brazos elegidos para subir a la lomita del Alfonso “Chico” Carrasquel.

El zurdo nicaragüense Carlos Teller será el abridor del juego inaugural, mientras Ramón García será quien lo releve. Para el segundo encuentro el curazoleño Shairon Martis y el dominicano Julio DePaula, quien se incorporó a la pretemporada, serán los elegidos.