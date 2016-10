Dayron Varona espera no defraudar al Magallanes

beisbol venezolano

Lunes 3| 11:26 pm





El cubano Dayron Varona tiene muy buena referencia del Magallanes. Cuando llegó al país le informaron sobre el peso que tiene el equipo y lo difícil que suele ser la fanaticada. Sin embargo, aseguró que aceptó venir a Venezuela porque quiere seguir creciendo como pelotero.

El jardinero, de 28 años de edad, apenas culminó su primer año completo en las granjas de los Rays de Tampa Bay con el Durham (Triple A), emprendió su viaje a Valencia.

“Contento de estar por primera vez en un equipo venezolano, me dieron buena referencia y fue muy emocionante poder venir. Lo que he escuchado es que Magallanes es como Industriales en Cuba, me dijeron que en todos los juegos se llenan y que es el mejor equipo en el país”, fueron las primeras palabras del antillano en el Estadio José Bernardo Pérez.

El foráneo, quien llegó listo para la acción y que espera jugar el próximo jueves contra Bravos de Margarita en el primer encuentro de la temporada 2016-2017, señaló que misión es mejorar el bateo.

La gerencia valencia aspira a que Varona sea uno de los importados clave del club en el inicio de la ronda regular.

“Espero aportar al equipo y seguir mejorando para mi crecimiento en Estados Unidos. No tengo restricciones, vengo a hacer ajustes con el madero y a la defensiva, creo que puedo defender los tres jardines. No tengo problemas donde me pongan”, contó el patrullero, que viene de ligar .232, con 10 cuadrangulares y 59 carreras remolcadas, en 117 juegos de la Liga Internacional.

Varona es reconocido por ser el primer cubano en jugar en La Isla tras desertar. Lo hizo en el encuentro entre los Rays de Tampa Bay y la selección de Cuba durante la pretemporada de las Mayores. El guardabosque abandonó su país natal en un bote con su madre después de jugar ocho años en la Serie Nacional de Cuba, con Camagüey y Villa Clara, y firmó con Tampa Bay.

El antillano, que espera jugar a diario y estar con el equipo hasta que el cuerpo técnico lo vea conveniente, tiene una pasantía en el beisbol caribeño con Gigantes de Carolina, en Puerto Rico, conjunto con el que promedió .248, mientras disparaba un vuelacerca y remolcaba a 13 compañeros. / Prensa LVBP