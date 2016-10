Alex Romero: "Llegué listo para jugar

beisbol venezolano

Lunes 3| 10:34 pm





Muchas son las expectativas que genera la incorporación de Alex Romero a las prácticas de pretemporada de las Águilas del Zulia.

Luego de la mejor temporada ofensiva de su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el outfielder zuliano es consciente que gran parte de las posibilidades que pueda tener el equipo rapaz de retomar la senda a los playoffs, gira alrededor de su aporte con el madero y de su jerarquía dentro del clubhouse.

“Romero es un líder y no tengo duda de que lo seguirá siendo”, indicó Lipso Nava, mánager de las Águilas. Romero aseguró en su primer entrenamiento que está preparado para asumir un nuevo reto con el uniforme rapaz.

“Me siento listo para jugar. Llegué en buenas condiciones y con ánimo de hacer las cosas bien. No soy de los que planifico grandes metas, voy a ir trabajando día a día para así ganarme todo poco a poco como debe ser”, señaló Romero, quien la zafra pasada estableció récord de más hits (88) para las Águilas en una temporada regular.

En el campeonato 2015-2016, Romero también fue el líder en promedio de bateo (.383), además de imponer un récord de 119 imparables en todas las rondas de la campaña.

“El año pasado me quedé con la espina de no haber podido clasificar al equipo, y ese es el objetivo de esta temporada más allá de los números que pueda conseguir. Mi enfoque está en hacer las cosas de la mejor manera a diario, no pensar en el más allá”, manifestó el marabino.

Con una experiencia de 15 zafras en la pelota criolla, Romero es junto con Jonathan Herrera y Jesús Flores, de los peloteros llamados a servir de guía dentro de un roster repleto de juventud.

“Lo primordial este año es que todos desde el cuerpo técnico y los jugadores estemos en la misma página”, indicó Romero. “Este año hay un ambiente único, se siente que hay mucha gente comprometida con el equipo, no es secreto que todos los del cuerpo técnico fueron parte importante en la historia del club y eso deja un sentido de pertenencia, sobre todo cuando estamos rodeados de zulianos”.

“Hay un roster mejor armado. Jonathan es un pelotero que sabe jugar pelota, con experiencia, y ahora también está Flores que es uno de los mejores llamando el juego, hay un mayor balance entre los jóvenes y peloteros como nosotros”, apuntó el campeón bate de la pasada campaña. “Son muchas las cosas buenas que se puede sacar de todos ellos”. /Prensa LVBP