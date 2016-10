José Osuna: "Quería estar desde el inicio con los Bravos"

beisbol venezolano

Domingo 2| 4:38 pm





Tras un largo viaje por carretera de siete horas, se hizo presente este sábado en la tarde noche el “Novato del Año” de la temporada 2015-2016 de la LVBP, José Osuna. El bateador viene de un gran año en Ligas Menores y tras un breve descanso en Boconó, estado Trujillo, decidió llegar al campo de entrenamiento en San Joaquín para estar en la pretemporada con sus compañeros.

“Quería estar desde el inicio con los Bravos de Margarita. Siempre fue mi plan desde que finalicé la temporada anterior. Vengo con el propósito de ayudar a llevar al equipo a una final y espero poder tener una buena temporada”, dijo José Osuna quien fue líder ofensivo del equipo la campaña anterior, al batear para .330 con nueve jonrones y 30 carreras impulsadas, números que le ayudaron a conseguir el premio como jugador novel de temporada.

El éxito del jugador se mantuvo en los Estados Unidos, al ser invitado al Spring Trainning de su organización, los Piratas de Pittsburgh, seguidamente fue colocado en AA donde bateó para .269 (7 HR, 31 CI), en 70 juegos, y seguidamente pasó a AAA donde terminó bateando para .291 (6 HR, 38 CI) en 63 encuentros

“Fue un excelente año. Jugué con personas de mucha experiencia en las Grandes Ligas y eso me ayudó a hacer cambios en mi manera de jugar. Ahora espero ayudar a mi equipo los Bravos con lo que he aprendido”, agregó el trujillano que se mantendrá defendiendo las esquinas de los jardines y posiblemente la primera base y además espera realizar trabajos para mejorar su estado físico.

Aunque solo tiene una práctica con el equipo, José Osuna notó un ambiente diferente a lo que presenció la campaña anterior, por lo que muestra su optimismo en lo que se puede lograr este año.

“Vi caras nuevas, me parecieron movimientos positivos para el equipo. Si volvemos a unir experiencia con juventud nos va a ir muy bien”, destacó José Osuna que hasta los momentos no tiene ningún tipo de restricción por parte de su organización, aunque no descarta recibir el llamado de la gerencia de los Piratas.

Como líder joven del equipo, resaltó el apoyo del pueblo margariteño para que se haga presente nuevamente en cada juego de los Bravos en el Stadium Nueva Esparta en Guatamare, ya que para él, son un aliento vital para el desempeño en cada juego que se va a dar en la isla.

“Recibir el apoyo de la fanaticada nos ayuda para salir al terreno con mucho ánimo y con ganas de triunfar. Sólo esperamos seguir con este buen ritmo y así lograr que la gente de Margarita siga presente y crea al 100% en nosotros”, finalizó el jugador de 23 años. /Prensa Bravos de Margarita