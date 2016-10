Ildemaro Vargas se reportó a Cardenales lleno de optimismo

beisbol venezolano

Ildemaro Vargas no desperdicio mucho tiempo para incorporarse de lleno a los entrenamientos del Cardenales. El infielder llegó al país hace pocos días, buscó parte de su familia en Caripito y se vino a Barquisimeto. Vargas espera tener una buena temporada con los larenses para emular lo hecho la campaña anterior.

"Vengo súper contento, dando gracias a Dios por mantenerme sano. Estoy muy emocionado de estar aquí, se ve un grupo muy unido y las expectativas son bien altas para este año".

Vargas llega con otro estatus en relación a la zafra anterior cuando vino a ganarse un puesto y bregar por una oportunidad. Considera que no ha cambiado en nada y que solo se lo debe al trabajo diario.

"No paro de trabajar. Es el don que Dios me regaló y debo aprovecharlo al máximo. Es mi vida e intento aprovecharlas lo más posible. Afortunadamente el año pasado me dieron el chance y lo supe aprovechar"

Para el jugador de Arizona la temporada que se avecina con los pájaros rojos lo mantiene muy ilusionado por lo compacto que observa la estructura del conjunto.

"Cardenales va a ser una explosión. Si Dios nos mantiene sanos vamos a tener equipo para rato. Con el respeto que se merecen el resto de la liga pero este equipo va a ser fuerte. Somos jóvenes con ganas de triunfar y veteranos como Héctor Giménez que sabe hacer las cosas para ganar. El grupo va tener muchas cosas positivas y va a ganar muchos juegos".

Vargas manifiesta venir listo para jugar ya que no detuvo su accionar luego de concluida la ronda regular en ligas menores.

"No he parado. Solo me tomé tres días para estar con la familia pero seguí entrenando por mi cuenta por lo que estoy listo para la batalla", expresó el toletero que espera ser colocado en roster de 40 por Arizona.