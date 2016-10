Pedro Echemendia y Greg Ross esperan brillar con Tiburones

beisbol venezolano

Sábado 1| 11:51 am







Estoy un poco nervioso por ser dirigido por Oswaldo Guillén"

Pedro Felipe Hernández || @pedroButters

Un par de importados debutantes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se colocaron el uniforme de los Tiburones de La Guaira, y los dos dejaron claro que vienen a darlo todo por repetir en próximas ediciones.

Los lanzadores Pedro Echemendia y Greg Ross llegaron al país el 28 de septiembre y desde el primer día realizaron los entrenamientos con los salados.

El cubano Echemendia pertenece a la organización de San Luis y terminó este año en las filiales doble A y triple A con foja de 4-1, con efectividad de 3.65. Un emblema de los Tiburones le comentó sobre jugar aquí y el serpentinero no dudó cuando recibió la oferta de venir.

“Supercontento y agradecido con los Tiburones de La Guaira. Vine a darlo todo por ellos esta temporada”, dijo Echemendia. “Me han hablado muy bien de este equipo y de la liga. Mi compañero José Martínez (“Cafecito”) en Memphis (sucursal AAA de San Luis) me dijo que aquí se juega muy buen beisbol”.

“Yo espero muchas cosas positivas, esta liga me dará un gran aval en mi carrera porque esta liga se respeta en Latinoamérica y siento que estar aquí me ayudará a subir al equipo grande de Cardenales de San Luis, porque estarán pendientes de mí”.

Por otro lado, la nueva cara que tendrá la LVBP será la del derecho Greg Ross. Al escopetero de las filiales de Washington le han contado cosas buenas de la liga invernal.

Ross vivió un 2016 llamativo al dejar récord de 7-3, con efectividad de 1.06 en 85.0 innings de labor.

“Conozco varios sujetos que han venido a jugar, dicen que es diferente porque aquí se lanza menos entradas para no cansar al lanzador, pero yo solo quiero tener mi oportunidad”, comentó Ross. “Estoy un poco nervioso por ser dirigido por Oswaldo Guillén. Sin embargo, con el trabajo que me coloque él y los coaches, realizaré todo lo que me pidan para ayudar al equipo a ganar. Solo quiero tener una buena temporada para así poder recibir otra oportunidad en el futuro de venir de nuevo con el equipo”.