Jesús Montero sobre dopaje: "Tenía cuatro años usando ese medicamento"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Luego que se conociera que Jesús Montero fue suspendido por 50 encuentros al dar positivo en dimetilbutilamina, una de las sustancias prohibidas en el béisbol organizado, el jugador de los Cardenales de Lara salió para aclarar la situación.

“Estoy triste”, aseguró Montero a la cuenta de Youtube Cardenales Dice. “Es difícil creer que di positivo por esta pastilla porque la he estado consumiendo por cuatro años. Dice que es un estimulante que incrementa el rendimiento deportivo y evita la fatiga, pero yo no lo utilicé para eso, sino para rebajar de peso”.

Jesús Montero afirmó que es “otro golpe bajo en mi carrera”, sin embargo, entiende los mecanismo que se están llevando en el deporte para eliminar el dopaje. “El examen en Estados Unidos se está poniendo más difícil y ya uno no puede tomarse ninguna pastilla porque terminará dando positivo.

La gente de Toronto nunca me informó (que ese medicamento no se podía usar)”, agregó. “Con esa misma pastilla, rebajé 50 libras en 2016. Hay una opción de apelar, pero es muy difícil que gane. Admito mi error, solamente quería rebajar, pero me descuidé”.

Asimismo, el joven de 26 años de edad aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas por reincidir en esta situación. “He tenido antecedentes, pero quiero recalcar que hay tres tipos de violaciones en los Estados Unidos”, aclaró. “La primera son los esteroides, otra las de estimulantes; como la que salí positivo y por eso son 50 juegos, y las drogas”.

Para concluir, Jesús Montero afirmó sentirse “triste”, pero agradeció la oportunidad que le da Cardenales para estar en el terreno de juego.