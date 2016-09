Ernesto Mejía todavía sin permiso para jugar en Venezuela

beisbol venezolano

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El pelotero venezolano Ernesto Mejía desea regresar con las Águilas del Zulia para jugar la campaña 2016-2017 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pero el equipo dueño de su ficha en Japón aún no lo ha autorizado.

Los Leones de Seibú, conjunto donde milita Mejía no le han otorgado el permiso al zuliano para jugar en la pelota venezolana: "La gerencia del equipo tiene la última palabra al respecto y estoy consciente que no será fácil que me otorguen esa autorización".

Mejía reconoce que la temporada de la Nippon Professional Baseball "lo ha dejado agotado bastante agotado", porque entiende que será dificil que reciba el tan ansiado permiso.

"Es algo que escapa de mis manos y no depende de mí", agregó Mejía, que aún no ha terminado su participación en el beisbol asiático.

El slugger se ubica segundo en jonrones en la Liga del Pacífico con 35 estacazos, y es segundo entre los latinos con mejor promedio al bate (.252).

De acuerdo al portal elemergente.com Mejía afirmó que además que ansía poder jugar con las Águilas del Zulia, sueña con la posibilidad de representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, donde forma parte de la lista preliminar anunciada por el mánager Omar Vizquel.