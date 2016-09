Tiburones sumó par de lanzadores importados a sus filas

beisbol venezolano

Miércoles 28| 7:03 pm





El décimo día de prácticas escualas tuvo una noticia agradable: La incorporación de dos lanzadores importados al equipo. Se trata de Pedro Echemendía y Greg Ross, quienes llegaron para fortalecer el pitcheo salado.

Echemendía es de nacionalidad cubana y viene de lanzar en la Pacific Coast League, sucursal triple A de los Cardenales de San Luis en la cual dejó efectividad de 2.37 en 11 presentaciones. En su llegada al clubhouse se mostró feliz de estar con el equipo. “Estoy súper emocionado por la oportunidad que me han dado los Tiburones de La Guaira de venir a jugar frente a esta afición. Quiero darlo todo” dijo el derecho. En cuanto a su rol para esta temporada afirmó que estaría en papel de relevista. “En Cuba por mucho tiempo fui abridor, pero aquí y en Estados Unidos me han catalogado como relevista largo”.

Para Pedro, su participación en la liga puede ayudarlo a lograr su objetivo: Llegar a las mayores. “No tengo límites, este será un paso fundamental para subir a Grandes Ligas el año que viene. Con una buena actuaciión con los Tiburones estaré listo” finalizó.

Por otro lado, Ross quien pertenece a los Nacionales de Washintong y brilló esta temporada en la Eastern League (Harrisburg-AA), en la cual obtuvo record de 5-1 en 10 presentaciones. Su efectividad de 0.83 en 54 entradas lanzadas demuestra la profundidad que puede darle el norteamericano a la rotación.

Sobre su participación en la liga el derecho expresó: “He escuchado muchas cosas acerca de la liga. Han participado muchos peloteros que conozco y me han hablado muy bien de este torneo. Cuando me hicieron la llamada para firmarme estuve siempre de acuerdo en venir, y me preparé para el reto” fueron las primeras palabras del serpentinero.

Principalmente se espera que su papel sea el de abrir juegos, pero el forastero está abierto a otras opciones: “Durante mi carrera he hecho las dos cosas, abrir y relevar. Estoy listo para lo que sea. Donde quiera el mánager darme la pelota, voy estar listo para ejercer el rol”.

LA PRÁCTICA

En su sexto día al mando de los entrenamientos, Ozzie Guillén mando a sus peloteros a hacer jugadas de situaciones de juego. Mientras que José Castillo, Miguel González y Heiker Meneses tomaron sus prácticas de bateos.

Por otro lado el lanzador Gregory Infante realizó su primera sesión de bullpen bajo la supervisión del coach de pitcheo Felipe Lira.

Para mañana el entrenamiento está pautado para las 2:00 PM en el cual el equipo empezará a jugar los partidos interescuadras.

Prensa Tiburones BBC