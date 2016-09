Así se jugará la primera semana de la LVBP (+Calendario)

beisbol venezolano

Miércoles 28| 1:52 pm





Redacción Meridiano

Cada vez falta menos para que arranque una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y los fanáticos de la pelota criolla ya cuentan los días para volver a ver a sus equipos y jugadores favoritos en acción.

El próximo 6 de octubre se sube el telón de la campaña 2016-2017 de la LVBP con cuatro encuentros (Águilas Vs Caribes, Cardenales Vs Tiburones, Leones Vs Tigres y Bravos Vs Magallanes) que llenarán de emoción a todos los seguidores de nuestra pelota rentada.

Esa primera semana de la LVBP culminará el 9 de octubre, y aparte de los juegos del primer día destacan los encuentros entre Tiburones Vs Magallanes (viernes 7), Magallanes Vs Tigres (sábado 8) y Leones Vs Caribes (domingo 9).

A continuación disfruta del calendario completo de la temporada regular de la LVBP, el cual fue divulgado por José Grasso Vechhio a través de su cuenta en Twitter.

Calendario Lvbp 16-17 by josegrasso on Scribd