Cardenales incorporó 11 jugadores a los entrenamientos

Lunes 26| 6:45 pm





Cardenales de Lara sigue sumando piezas para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En su sexto día en entrenamientos oficiales los larenses recibieron a los lanzadores Osmer Morales, Johndaniel Medina, Wladimir Marrufo, Gilmael Troya y Reyember Mendoza.

También se dejaron ver los receptores Gabriel Lino, Rainis Silva y Luis Álvarez, así como los infielders Jeckson Flores, Deiner López y Daniel Barrios.

Durante la práctica del día los lanzadores César Jiménez, Kendy Batista, Carlos Misell, Iván Andueza, José Rodríguez y Jesús Sánchez enfrentaron bateadores para ser observados por el cuerpo técnico.

Al zurdo José Jiménez, quien asistía en calidad de invitado a los entrenamientos, le fue informado que no se cuenta con él para la venidera campaña.

OSMER MORALES:

"Me siento bien físicamente a pesar que lance mucho en Estados Unidos. Quiero ir con calma pero estaré listo para el primer día. Tengo restricción de 25 innings por parte de Seattle y quiero que sean lo mejor posible, estar sano".

"Me enteré por prensa que tenía esos 25 innings. Prefiero tener esas entradas a que no me dejen lanzar. Quisiera estar con Lara hasta donde llegue pero debo ir poco a poco y más adelante solicitar una extensión. Seré agente libre este año y por las restricciones creo que tienen interés en mi".

"Trabajé en Estados Unidos con la slider y creo que estoy preparado para lanzarla aquí"