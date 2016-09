José Castillo: "Contento de pertenecer a los Tiburones"

beisbol venezolano

Redacción Meridiano

Los Tiburones de La Guaira ya están sumergidos en las aguas de la LVBP, preparándose para una nueva campaña de la liga, en la que buscarán cortar con esa racha negativa sin ganar un campeonato, y para conseguir este objetivo los escualos realizaron algunos cambios como fue la adquisición de José “El Hacha” Castillo, quien se reportó al equipo en el tercer día de los entrenamientos.

“El Hacha” dijo presente en la pretemporada de los Tiburones, que se preparan en el estadio Universitario de la UCV, uniformándose por primera vez como salado luego de defender la causa de Caribes de Anzoátegui hasta la pasada campaña, en la que dejó un promedio al bate de .304, con tres cuadrangulares y 39 carreras remolcadas, erigiéndose como uno de los maderos más productivo de esa zafra.

Ahora los Tiburones centra parte de su poder ofensivo en el bate de José Castillo, quien desde ya asume esa responsabilidad tras la ausencia de uno de los referentes de los escualos en las últimas temporadas, Alex Cabrera. “Contento de pertenecer a los Tiburones y por la oportunidad que me dieron. Yo vengo a trabajar todas las posiciones posibles; es difícil estar sin Alex Cabrera pero llevaré el peso con mucho gusto”, soltó “El Hacha” a nuestro periodista del Diario Meridiano, Pedro Herández.

“Ya que Alex Cabrera no está con nosotros en el equipo, yo tomo la tarea de poder hacer el trabajo de producir”, aseguró Castillo, quien dejó claro que no viene al 100% de sus condiciones. “No estoy al 100% porque acabo de salir de una lesión en México, pero espero estar listo para el principio de temporada”.

Por último José Castillo afirmó que uno de sus tareas en los Tiburones, aparte de repartir batazos, es la de guiar a las nuevas promesas de los guaireños. “Vengo a ayudar a los más jóvenes porque siempre he hecho eso aunque muchos digan lo contrario”.