William Cuevas busca mantenerse activo

beisbol venezolano

Miércoles 21| 1:27 pm







Mi experiencia arriba fue asombrosa. Es algo que no me esperaba tan temprano en el año"

Pedro Felipe Hernández || @pedroButters

Llegar a las Grandes Ligas este mismo año coloca al lanzador de los Tiburones de La Guaira William Cuevas en un nivel más alto frente a sus compañeros y quizás le dé mayores oportunidades para grandes cosas esta temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Eso es algo que siempre he hecho. Todos los años llego temprano y hago mi rutina. Este no iba a ser diferente”, dijo William Cuevas. “Me llegó la mala noticia de que me sacaron del roster y no iba a permitir tanto tiempo sin entrenarme. Yo necesito mantenerme también y es una forma de estar listo para la temporada y ayudar al equipo y tratar de conseguir un contrato el año que viene, cuando estaré de agente libre”.

En la campaña 2015-16, William Cuevas disputó cinco encuentros (todos como abridor), hasta que fue mandado a detener por la organización de los Medias Rojas de Boston, equipo con el que debutó en las mayores.

“Mi experiencia arriba fue asombrosa. Es algo que no me esperaba tan temprano en el año. Trabajaba para eso, pero no me lo esperaba. Hay que vivirlo para explicarlo”, contó William Cuevas, quien quedó con récord de 0-1, 3.60 de efectividad en 5.0 entradas lanzadas con los patirrojos. “Lo que se espera es que esté desde el primer día. El año pasado lo único que me limitó fueron las restricciones. Este año eso no está”.

En el equipo del litoral se esperaba que el dominicano Alexis Candelario fuera el abridor del juego inaugural, pero ahora, al no poder contar con el quisqueyano, William Cuevas tiene todas las de ganar para tener ese cargo. “Sería un honor. Estoy dispuesto, no veo por qué no. Si me dan la oportunidad, bienvenida sea. Primero debo finiquitar mis planes y ya veremos cómo irá todo”.

La ayuda de los grandes es primordial y William Cuevas no dejó escapar ningún consejo.

“Pedro Martínez fue uno de los que me ayudó a aprender mi nuevo pitcheo, el cutter. Fue tremenda ayuda. En general todos me ayudaron: David Ortiz, Pablo Sandoval, que me trató muy bien, y la mayoría de los americanos: David Price, Steven Wright. Todos me ayudaron en algo y uní todo para mejorar”, puntualizó el escopetero.