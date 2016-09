Lino Conell: "En Maracaibo se gana con pitcheo y defensa"

beisbol venezolano

Martes 20| 5:58 pm





Lino Connell está satisfecho con lo que ha observado en el inicio de los entrenamientos de las Águilas del Zulia en el Complejo Luis Rodolfo Machado Bohórquez.

“Vinieron algunos lanzadores que nos pueden ayudar, son brazos jóvenes con mucho talento”, expresó el nuevo coach de banca, quien se volvió a vestir de aguilucho.

“Siempre quise volver y cuando (el mánager) Lipso (Nava) me dijo que me quería aquí, no lo pensé dos veces. Trabajé con otros equipos, lo hice con mucho respecto, pero no es igual que estar con Zulia. Mi familia fue la primera que se alegró”, dijo el utility en su época de jugador.

“Con Lipso habla todos los días. Me envió un mensaje para los jugadores y se lo transmití y lo haré con los que se vayan incorporando”, expresó.

Lino formó parte del último roster de las Águilas que se tituló en la temporada 1999-2000 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En la campaña que se avecina, ganar en el Estadio Luis Aparicio es uno de los objetivos para llegar a puerto seguro.

“Las Águilas siempre tienen que jugar con buena defensa y pitcheo, esos dos factores los queremos recuperar para ganar los juegos como local”, enfatizó.

Sobre los importados, el ex técnico de Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira dijo: “Son jugadores que nos pueden ayudar, la gerencia hizo un gran trabajo de comunicación con nosotros sobre la importación, sentimos que es lo que necesitamos al principio y lo importante es que ellos jueguen con las mismas ganas que lo hacen los criollos”.

Connell entregará el testigo el 29 de septiembre, cuando se espera la incorporación del piloto Lipso Nava.

Prensa Águilas del Zulia