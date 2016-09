Frank Díaz se reportó al Magallanes ansioso por una oportunidad

beisbol venezolano

Trato de llegar temprano para trabajar fuerte y buscar la oportunidad de jugar"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Como ha pasado en años anteriores, Frank Díaz se incorporó a los Navegantes del Magallanes con la misma actitud: Con deseos de trabajar y ansioso por tener ver su nombre en la alineación de Carlos García desde temprano.

Sus primeras temporadas con los carabobeños han sido parecidas para el veterano bateador. Comienza en el banco, se mantiene paciente, y cuando recibe el chance de jugar, empieza a producir con una ofensiva que lo tiene como uno de los mejores toleteros en la historia de la LVBP.

“Magallanes es un equipo que tiene muchos peloteros”, aseguró Frank Díaz que nuevamente apunta a comenzar la zafra con poco tiempo de juego. “Por eso trato de llegar temprano para trabajar fuerte y buscar la oportunidad de jugar”.

La salida de Ezequiel Carrera abre un espacio en las praderas eléctricas, y aunque su aporte será extrañado por los fanáticos, Frank Díaz se anota para ocupar ese lugar. “Hay un chance más”, aseveró. “Vengo a trabajar el doble para quedarme, y ahora más que mi carrera va en descenso”.

Y aunque esa afirmación sea complicada de asumir, el jardinero no pierde tiempo en lamentarse y se enfoca en hacer lo que está en su disposición: Entrenar y mantenerse listo. “Siempre me he mantenido trabajando mi bateo y es lo que me ayuda a jugar hasta el final”, agregó Díaz que resalta los consejos de los técnicos, en especial Richard Hidalgo. “A pesar que no esté jugando, me da muchos consejos y eso me ha ayudado”.

El valenciano, que ya cuenta con 33 años de edad, tuvo un excelente rendimiento en la temporada anterior. Frank Díaz dejó un astronómico promedio de .345 con 2 cuadrangulares y 21 carreras remolcadas, que le permitieron aumentar su tiempo de juego en el final del calendario regular y en la postemporada.

Para concluir, Díaz afirma que “no hay molestias físicas” y que encuentra en plenitud de condiciones para conseguir victorias en los Navegantes del Magallanes.