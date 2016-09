La "Tribu" empezó a prepararse en Puerto La Cruz

beisbol venezolano

A pesar de la lluvia que demoró por media hora los entrenamientos, Caribes de Anzoátegui cumplió con su primera jornada de preparación de cara a la temporada 2016-2017 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, realizada en la tarde de hoy en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

Un total de 27 peloteros se dieron cita en el Paraíso del Beisbol, encabezados por los experimentados jugadores Jean Carlos Toledo y René Reyes, junto con el lanzador Yeiper Castillo, nueva adquisición del conjunto anzoatiguense. Con ellos estuvieron presentes Marcel Prado, Jackson Valera, Jesús Martínez y Delio Martínez, invitados por la directiva indígena.

Para el coach Ramón Borrego, quien dirigió las prácticas, la primera fue positiva, a pesar del retraso. El técnico vio con buenos ojos el desempeño realizado por cada uno de los peloteros quienes, a su juicio, cumplieron con el objetivo planificado.

“A pesar de la lluvia logramos terminar los trabajos de acondicionamiento, trabajamos en base a roletazos y elevados, tanto en el infield como en los jardines, lo único que no pudimos hacer en el terreno fue las sesiones de bullpen y de bateo, aunque los completamos en la jaula de bateo techada. Mañana repetiremos la misma rutina, pues, por razones obvias, no la pudimos completar hoy. Esperamos que no haya ningún tipo de contratiempos”, indicó Borrego, quien agregó que de presentarse las precipitaciones una vez más en el día de mañana, tomarán previsiones.

“Si vuelve a llover quizás mudamos las prácticas en horario matutino, sería a eso de las 10:00 am. Para mañana los entrenamientos están pautados media hora antes (2: 30 pm) por si acaso llueve, ya que ha llovido mucho casi todas las tardes y queremos evitar retrasos, pues tenemos poco tiempo y hay que prepararlos bien lo más pronto posible”, comentó el técnico.

CUENTAN CON LA MAYORÍA

Hace unos días, Samuel Moscatel, gerente general de Caribes de Anzoátegui, confesó a un medio de comunicación nacional que el equipo indígena contará con la gran mayoría de sus jugadores que militan en las Mayores, algo que reiteró el gerente deportivo, Pedro Mena, quien aseguró que las conversaciones entre peloteros y directiva están bien adelantadas.

“Todos estarán. Sin embargo, aún no sabemos exactamente cuándo vendrán y si van a tener limitaciones o no. Todavía no conocemos la lista de jugadores colocados en fatiga extrema, por ejemplo, pero la gran mayoría estará, esperamos, por supuesto, contar con todos ellos”, enfatizó Mena, quien está esperanzado en el talento emergente de la novena anzoatiguense.

“Hay peloteros jóvenes como Ramón Rodríguez o David Oca, ambos de gratas actuaciones la pasada campaña, que recibirán más oportunidades esta temporada, quizás más de lo que ellos se imaginan y con ellos contamos, como también confiamos en las nuevas figuras que llegaron vía cambio este año. Todos recibirán el chance de ayudar al equipo y estoy seguro de que la aprovecharán al máximo”, destacó.

Para la próxima semana se espera que se incorpore a los entrenamientos el mánager Omar López, así como el resto del cuerpo técnico de los aborígenes. /Prensa LVBP