Jesús Montero: "Estoy emocionado por volver con los Cardenales

Jesús Montero se apareció durante la mañana de este lunes en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, luego de tres años de ausencia del país. El inicialista vino a honrar el compromiso asumido con la gerencia de Cardenales de Lara de comenzar a jugar desde el primer día de la temporada 2016-2017.

Montero anunció que estará desde el lunes 26 de septiembre en los entrenamientos y jugará contra Tiburones de La Guaira el próximo 6 de octubre. “Estoy emocionado y contento por volver. Mi plan es tener una buena temporada y ayudar al equipo. Para eso debo prepararme desde temprano. Hoy empiezo con las pesas y el lunes ya estaré de lleno en las prácticas”, comentó el valenciano.

El pelotero viene de actuar en Triple A con el Buffalo, sucursal de los Azulejos de Toronto, equipo que a pesar de su buen año no le dio el chance de regresar a las Grandes Ligas. “Tuve un año positivo. Todos saben que Toronto tiene excelentes peloteros en las posiciones que juego como primera base y designado. Quedaron en llamarme y ver si renovamos o me dan la libertad”, dijo el toletero que cerró como uno de los mejores bateadores de la Liga Internacional (AAA), con .317 de promedio y 155 hits.

El criollo sabe de la responsabilidad que tendrá en la alineación de los pájaros rojos y la necesidad de buenos resultados que busca el equipo. “Todo se logra haciendo las pequeñas cosas. Mover los corredores, dar el elevado de sacrificio, poco a poco pero haciendo lo necesario para ganar los juegos de pelota. El mánager Luis Dorante y su cuerpo técnico saben de eso y estoy seguro que haremos un buen trabajo”, agregó.

En los tres años que tiene fuera del país su familia ha crecido y se ha convertido en la base de su vida dentro y fuera del terreno. “Junto a mi esposa tengo dos hijos y eso es un aliciente adicional. No hay nada mejor que ellos te vean jugar y por eso me ilusiona estar en Venezuela. En el pasado era más chamo y la inmadurez me llevó a cometer tonterías. Por eso vengo desde temprano a honrar el compromiso con los Oropeza”, detalló el jugador con experiencia en las Mayores con Yanquis y Seattle.

Finalmente, Jesús le envió un mensaje a la fanaticada de los Cardenales. “Vengan a disfrutar el show. Aquí estarán Carlos Rivero, Héctor Giménez, Rangel Ravelo y creo que haremos el trabajo. Será una alineación fuerte y vamos a divertirnos. Vengan a disfrutar del beisbol”. /Prensa Cardenales de Lara