Cardenales de Lara abrió su Minicamp

beisbol venezolano

Viernes 16| 8:06 pm





Cardenales de Lara arrancó hoy su minicampamento en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. A la jornada se apersonaron 47 jugadores en busca de firma al profesional, contrato para la próxima temporada así como invitados en general.

La actividad estuvo dirigida por Alexis Infante junto con Oswald Peraza, coach de bullpen del equipo grande; Franklim Túa, coach especial; los técnicos de la liga paralela Diego Torres, Ranses Lara y Erick Pérez.

Del grupo de jugadores destacan Richard Castillo, Eduardo Figueroa, Luis Silva, Luis Colmenárez y los invitados Rómulo Sánchez, Carlos Misell, José Jiménez, Jesús Parra, Luis Torres, Pedro Guerra, José Rodríguez y Jesús Atencio.

En el parque se encontraba Yoervis Medina pero solo en sesiones de pesas y acondicionamiento físico.

Los 47 peloteros se dividen en 20 lanzadores, 11 receptores, 9 jugadores del cuadro y 7 jardineros.

El minicampamento continuará mañana y se extenderá hasta el martes 20 de septiembre. El miércoles 21 se dará inicio a los entrenamientos oficiales con la presencia José Moreno, coach de banca del mánager Luis Dorante.

ALÍ SÁNCHEZ ESPERA DEBUTAR CON CARDENALES

El receptor Alí Sánchez no tardó mucho en conocer a su nueva organización en Venezuela y a sus compañeros. En la primera jornada del minicampamento de los crepusculares se apareció para saludar y dejar la puerta abierta a una posible incorporación.

Sánchez fue uno de los tres jugadores del Magallanes que llegaron a Lara en el famoso cambio por Félix Hernández.

"Agradezco a la organización por traerme a Cardenales, el equipo del cual toda mi familia es fanática. Agradecido con Dios por permitir eso y las cosas buenas que puedan venir en adelante. El domingo me voy a la instruccional con los Mets de New York y ellos me dirán sí puedo estar con el equipo o no".

Sánchez se enteró del cambio por las redes sociales y de inmediato llamó a su familia para compartir el momento.

"Estaba entrenando y al ver el celular tenía felicitaciones por Instagram, twitter, estaba la noticia y a los primeros que llame fue a mis padres. Todos muy contentos ya que llegaba al equipo con el cual crecí viendo y ligando en Venezuela".

El caroreño estuvo en la clase A corta de los Mets en un parque complicado para los bateadores. Cerró la temporada con .216 de promedio al bate.

"Tenemos la playa muy cerca y hay mucha brisa. Tengo que mejorar mi bateo. Siempre se habla bien de mi defensa pero siempre digo que debo trabajar en todos los aspectos del juego".

La página web de la MLB lo colocó en marzo entre los mejores 20 prospectos de los metropolitanos. Sánchez trata de no ponerse presión ante tamaño elogio.

"Ese es un reconocimiento que uno se lo va ganando con el día a día en el terreno. Es positivo para uno porque te abre muchas puertas pero igual hay que seguirse fajando para poder llegar a donde uno quiere. Debo seguir trabajando duro, si una cosa está bien hay que perfeccionarla y si está mal hay que atacar ese punto para mejorar", detalló el cátcher de 19 años.

En Carora hay fiesta y ansiedad por ver a uno de sus hijos en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

"En Carora estaban muy contentos al saber que era ficha de Cardenales. Es el equipo de la mayoría en esa ciudad y mi familia ni se diga. Espero jugar pronto para darles esa satisfacción", cerró Sánchez.