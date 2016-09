Greyfer Eregua llega con más experiencia a la nave turca

Continúan los entrenamientos de los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez y durante esta primera semana una de las últimas incorporaciones que recibió el equipo fue la del lanzador derecho Greyfer Eregua.

“Estoy listo, vengo de una temporada larga pero físicamente me he sentido bien. Ya realicé bullpen y me sentí muy bien”, expresó Eregua, quien tiene como aspiraciones hacer el equipo, “vine aquí a trabajar fuerte, tratar de ganarme un puesto y ayudar en lo que más pueda cuando el manager lo necesite”.

El nativo de San Carlos, estado Cojedes, viene de actuar en Clase A con la organización de losCachorros de Chicago, específicamente con el conjunto South Bend Cubs, implantando topes personales en innings (74.0) y juegos lanzados (34).

“La organización me había dicho que estuviera listo para una temporada larga, así que me preparé física y mentalmente para afrontarla y las cosas salieron como yo quería, a pesar de tener altibajos”, comentó el joven de 22 años de edad.

De igual manera, el diestro sabe que puede seguir mejorando aspectos que lo ayuden a ser un lanzador más completo, “ya uno a estas alturas sabe lo que tiene que trabajar y en estos momentos quiero seguir mejorando mi mecánica. Lo importante es estar sano y listo para cuando me necesiten”.

Prensa Magallanes BBC