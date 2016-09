Relevo de Leones estará blindado desde el principio

beisbol venezolano

Diego Naranjo Cevallos

Una de las armas más importantes que tendrá el mánager de los Leones del Caracas, Alfredo Pedrique, para la temporada 2016-2017 de la pelota criolla será el cuerpo de relevistas, que desde ya apunta a ser uno de los mejores del torneo.

Para el inicio de zafra (6 de octubre), el equipo de la capital contará con figuras como Juan Carlos Gutiérrez, Víctor Gárate, Jesús Pirela, José Ascanio y Loiger Padrón, entre otros. Además, en la importación sumó a Rubén Alaniz y a Mark Montgomery, brazos que apoyaron en la parte final de los encuentros a los melenudos durante la zafra pasada.

“Gutiérrez se va a incorporar desde un principio al igual que Pirela, con el que he tenido varias conversaciones este año”, comentó el coach de bullpen Richard Garcés, durante el inicio de los entrenamientos. “Pirela se siente muy contento de regresar y comenzar desde el principio con el equipo. Mientras tengamos brazos de juventud y en buenas condiciones a principios de la temporada vamos a dar bastante de qué hablar”, soltó el otrora cerrador.

Padrón, quien fue el “caballo de batalla” de Pedrique durante la temporada pasada, fue uno de los primeros en soltar el brazo en Guacara.

“El año pasado tuve una temporada excelente, espero que este año no sea igual: que sea mejor”, comentó el derecho que viene de jugar en la pelota italiana. “Es muy importante incorporarse desde el primer día para ir adaptándose a lo que será la temporada. Ya lancé mi primer bullpen, me sentí bastante bien, solo un poco apretado, pero es cuestión de preparación para estar listo y hacer un buen trabajo”.

En la zafra pasada, Padrón trabajó durante 35.1 entradas y dejó una efectividad de 1.78. Además, el relevista de 25 años se quedó a dos apariciones de igualar el récord de la franquicia de 35, logrado por Darwin Cubillán en la 2011-2012.

“Veo bastante bien la parte final de los encuentros”, soltó Padrón. “Hay bastantes caras conocidas. Creo que será una buena temporada, hay muchos peloteros de nombres que se van a incorporar temprano al equipo y ayudarán a ganar el campeonato”.

Uno de los veteranos del bullpen es José Ascanio. El derecho arrancó desde temprano sus entrenamientos con los melenudos.

“Me siento bien, me siento al 100%”, soltó al autor de 19 rescates en la LVBP. “Estoy saludable y eso me tiene muy contento. Una pretemporada es muy importante para ponerte a tono, si no estás al 100% trabajas para estar listo para el primer día de juego. Es importante que estemos muchos de los pitchers que tenemos experiencia en la Liga desde el principio para poder ayudar al equipo”.