Orlando Arcia espera llamada para jugar con Caribes

La gerencia de Cerveceros de Milwaukee no me ha puesto trabas"

Pedro Felipe Hernández

El teléfono de Orlando Arcia está a la espera de una llamada venezolana, la de Caribes de Anzoátegui, para saber si el campocorto se uniformará con el equipo esta temporada. “Tengo muchas ganas de jugar este año en Venezuela, pero Caribes aún no me ha llamado”, le comentó al Diario Meridiano el menor de los hermanos Arcia.

“La gerencia de Cerveceros de Milwaukee no me ha puesto trabas, quizás si Caribes se comunica conmigo y luego con Milwaukee, ellos dirán si tengo permiso de jugar”, agregó.

Otra complicación que puede detener la participación del parador en corto para esta campaña de la LVBP -que arranca el 6 de octubre- podría ser la crisis que vive el país. “Yo quiero ir, pero la situación en que se encuentra Venezuela ahorita no es muy alentadora”, dijo Arcia. “Si eso se pone peor, se hará más difícil viajar, ojalá que no sea así y pueda ir con mi familia sin problemas”.

Por otro lado, la gerencia de la tribu dio a conocer que sí han hablado con Arcia, sin embargo, no le han preguntado si vendrá a jugar.

“La directiva se comunicó con él (Orlando) para saber cómo estaba, solo eso”, declaró el gerente deportivo, Pedro Mena. “Pero preguntarle si jugará, no, aún no, porque es mejor esperar a que termine la temporada de Grandes Ligas y así saber si después de noviembre pueda venir con nosotros”.

Año de aprendizaje. Para Arcia ha sido todo un reto haber subido a las mayores. Dejó claro que llegar allí no es nada fácil y mantenerse es aún más complicado. Su promedio al bate es de .217 en 152 visitas al plato y ha despachado 30 indiscutibles, incluido cinco biangulares, dos triples y tres vuelacercas.

“Este año ha sido sumamente difícil, tanto en menores como arriba, pero gracias a Dios todo lo he hecho como piden y por eso sigo aquí en el equipo grande”.

¿Consejos de amigos? “Sí, gracias a todos mis compañeros, en especial Ryan Braun, me dicen muchas cosas buenas”, soltó. “Él (Braun) me dice que salga todos los días a jugar como si estuviéramos en busca de la clasificación. Otro que me aconseja mucho, a pesar de no estar en el mismo equipo, es mi hermano Oswaldo (Arcia), todos los días hablamos por teléfono. Yo también lo aconsejo a él porque sé que este año para Oswaldo ha sido muy complicado al haber cambiado varias veces de equipo”, culminó el infielder de los lupulosos.