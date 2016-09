Francisco Martínez se incorporó a la cueva melenuda

beisbol venezolano

El infielder Francisco Martínez se incorporó a la pretemporada caraquista en el cuarto día de actividades para iniciar su puesta a tono de cara a la temporada 2016-2017 de la LVBP.

“Me sentí demasiado bien gracias a Dios”, dijo el jugador. “La salud, las piernas están bien. Me siento muy contento de estar otra vez aquí, entrenando fuerte para dar lo mejor de mí y ponerme listo para la candela”.

Martínez no vio acción en el receso de temporada. Sin embargo, trabajó por su cuenta en su físico y en las actividades de beisbol.

“Estuve trabajando todo el año para ver si se me abrían las puertas en cualquier liga pero no se dio. Eso me ayudó a llegar en forma a las prácticas con los Leones”, explicó. “Estoy muy contento. Yo pensé que no iba a llegar al 100% pero ya estoy listo. Igual tomé doble práctica de bateo. Antonio Armas me lo sugirió por el tiempo inactivo y me pareció bien porque así llego mejor al 6 de octubre que es cuando empiece la temporada”.

“Francisco se vio tremendo. Vino en forma”, comentó Juan Carlos Indriago, scout de Leones y quien trabajó con el infielder. “El peso que trajo este año fue diferente al del año pasado. En la práctica de bateo se vio muy bien, sacó como seis pelotas y es apenas su primer día. En el fildeo también se vio muy bien. Estaba suelto y con buenos desplazamientos. Fue muy fructífero verlo así”.

Además de Martínez, se unió a las prácticas el joven lanzador Giuseppe Gutiérrez y, luego del tryout de ayer, asistieron en calidad de invitados los pitchers Yorman Mayora y Gabriel Zavala, quienes la zafra pasada estuvieron bajo la misma condición en la liga paralela.

Para los jugadores que venían trabajando desde el lunes, la rutina de trabajo se mantuvo. Los lanzadores del grupo B (Enrique de los Ríos, Héctor Rovain, Víctor Istúriz, Israel Cruz, Álvaro Fernández, Norwith Gudiño, Gabriel Pirela, Jesús Narváez, José Trejo y Luis Jiménez) hicieron bullpen de 25 envíos mientras el grupo A realizó fildeo.

Anderson De La Rosa fue el único que varió sus ejercicios pues luego de recibir los bullpens y tomar práctica de bateo, tomó rollings en la inicial.

El coach de tercera base Yunir García también se unió a las prácticas y entre otras actividades, se encargó de supervisar el trabajo de los receptores.

Este viernes saltarán al terreno para continuar por quinto día seguido los entrenamientos de pretemporada.

Prensa Leones BBC