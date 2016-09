Renato Núñez espera responder con Atléticos

beisbol venezolano

Pedro Felipe Hernández

Manuel García Velázquez

Renato Núñez se convirtió en el venezolano 356 en debutar en las Grandes Ligas y el número 14 en la presente temporada. El criollo sacó 23 pelotas del parque en triple A de los Atléticos de Oakland. Sin embargo, el llamado le cayó de sorpresa. “Fue después de salir de uno de los encuentros en Ligas Menores. No me esperaba esta noticia. Pero el mánager me dijo que agarrara mis cosas que me iba a Grandes Ligas”, afirmó el infielder, vía telefónica.

Sobre estar en un campo del “circo máximo” el carabobeño mostró su felicidad: “Estoy muy emocionado, esto es algo realmente fantástico. Solo se me viene a la mente agradecer a todas las personas que me ayudaron a llegar aquí”.

Núñez tiene seis campañas en Ligas Menores de los elefantes californianos.

En la pasada zafra, 20 peloteros vieron acción por primera vez en las mayores. Tan solo dos de ellos debutaron en septiembre. En 2016 la historia ha sido completamente diferente. Hasta cinco criollos han debutado después de que el roster de Grandes Ligas se amplió a 40 jugadores (1º de septiembre), dando más oportunidades a los equipos de contar con jóvenes prospectos.