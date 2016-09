El jóven lanzador Rovain cumple su sueño de niño

beisbol venezolano

Miércoles 7| 5:48 pm





Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

El guatireño Hector Rovain cumple un sueño que tenía de pequeño, formar parte del equipo capitalino Leones del Caracas.

"Desde pequeño siempre he sido fanático de Leones y siempre le dije a mi mamá que quería formar parte de este equipo". Tiene como referencia al lanzador Juan Carlos Gutiérrez desde muy pequeño. Viendo al caraquista decidió formarse como pitcher. "Cada vez que iba a un juego y él iba a lanzar, yo me iba hacia el jardín izquierdo para verlo prepararse en bullpen y estudiaba todo lo que hacía. Una vez incluso pude hablar con él y me dijo que trabajara fuerte, que fortaleciera los hombros y que tuviera mucha fe".

En el año 2014 se inscribe en la academia de Luis Sanz para desarrollarse como beisbolista y llegar al profesionalismo. Actualmente Rovain forma parte de la organización de los Rangers de Texas con los cuales pudo debutar en las ligas dominicanas. “Estoy llegando de la Dominican Summer League. Ahí progresé bastante, aumenté la velocidad de mis envíos y desarrollé más mi físico".

A pocos días del inicio del béisbol profesional venezolano, Rovain cada vez tiene más cerca debutar con los Leones y cumplir un sueño más.

Con información de: Leones.com