Caribes apuesta al pitcheo y la juventud

beisbol venezolano

Miércoles 7| 12:23 pm







Este será un equipo parecido al que tuvimos el año que fuimos campeones"

Diego Naranjo Cevallos

En los últimos años, ha sido costumbre ver a Caribes de Anzoátegui jugar en la postemporada. Esta campaña, la tribu busca mantener ese empuje y para ello ha completado un equipo joven que apunta, nuevamente, a pelear por el título de la LVBP.

“Este año vamos a tener un equipo mucho más joven en comparación con el que tuvimos el año pasado”, comentó vía telefónica el mánager del equipo, Omar López.

En la temporada muerta, la novena oriental salió de jugadores veteranos como José Castillo y Oscar Salazar, entre otros, con el fin de armar el roster con peloteros de menos edad. Durante las negociaciones, el equipo sumó a José Celestino López (INF), Tomás Telis (C), Jesús Solórzano (OF), Robert Fernández (P), Yeiper Castillo (P), Rafael “Balita” Ortega (OF), Yorfrank López (P) y a Luis Jiménez (1B).

“Tuvimos que sacrificar a varios peloteros de experiencia que habían ayudado mucho a la tribu”, afirmó López. “Sin embargo, conseguimos peloteros jóvenes muy talentosos que van a ser muy útiles”.

En la contienda pasada, el pitcheo colectivo de Caribes firmó la mejor efectividad de toda la Liga (3.56). Para este año, López vuelve a colocar toda su confianza en su cuerpo de monticulistas. “Donde quiera que yo vaya el pitcheo va a ser mi carta de presentación”, apuntó de manera enfática el piloto. “El pitcheo es fundamental, vamos a tener una rotación sólida y un bullpen profundo que nos brindará muchas oportunidades de ganar. En el béisbol, el lanzador es el que tiene la pelota en la mano”.

La llegada de Castillo y de López por la vía del cambio, garantiza que la tribu tendrá una rotación calibrada. “La presencia de ellos es muy importante. Son lanzadores con experiencia que nos ayudarán mucho”, soltó López. “Con ellos, toda la estrategia de importados cambia. Antes traíamos muchos abridores de afuera, pero con ellos podemos distribuir mejor la importación y conseguir más brazos que nos ayuden desde el bullpen”.

Ofensivamente, la tropa de Puerto La Cruz tendrá un lineup de poder con Balbino Fuenmayor, Luis Jiménez, Oswaldo y Orlando Arcia, Alexi Amarista, Gorkys Hernández y el capitán Niuman Romero, entre otros.

“Éste será un equipo parecido al que tuvimos el año que fuimos campeones (2014-2015)”, recordó el mandamás. “Sin embargo, este año el lineup será más balanceado y sólido. El problema es que por lo temprano que inicia la temporada (6 de octubre), muchos de estos jugadores no estarán desde el primer día por tener compromisos con sus familias”.

Uno de los puntos positivos que tendrá López para la contienda que viene es la oportunidad de volver a contar con Fuenmayor, pieza que no estuvo el año pasado por sufrir una lesión de ligamentos y menisco. “La ausencia de Balbino la sentimos en la temporada pasada. Fue un bate que nos hizo falta”, reconoció el mánager de la tribu. “Este año, él se va a tomar su tiempo, acaba de terminar su temporada aquí en Estados Unidos y tiene que realizar un plan para fortalecer su rodilla y de esa manera pueda estar al 100%. Él debe estar con nosotros a partir del 1° de noviembre”, culminó.

Melián se retira. El veterano Jackson Melián jugará un partido homenaje el 8 de octubre con la tribu para luego retirarse como pelotero activo, luego de 19 temporadas en la LVBP.