José "Cafecito" Martínez desconoce cuándo jugará con Tiburones

César Sequera Ramos || María Isabel Moya

José “Cafecito” Martínez finalmente cumplirá su meta de llegar a las Grandes Ligas, pero ese llamado tendrá consecuencias en la LVBP. El jardinero aseguró que los Cardenales de San Luis le recomendaron descanso y que su participación con los Tiburones de La Guaira podría estar afectada.

“Todavía no sé”, expresó el jardinero cuando se le preguntó sobre su fecha de arribo a la pelota venezolana. “Tengo que esperar lo que ellos me dicen (Cardenales) sobre los planes al finalizar la temporada”, resaltó.

Sin embargo, “Cafecito” ya tiene idea sobre las instrucciones que recibirá. “Me han dicho que sería una buena idea tener descanso por un tiempo y que me enfoque en mi cuerpo”, aseguró vía telefónica a Meridiano. “Han sido 10 años trabajando diariamente sin parar y me aconsejaron que tomara una pausa”.

Pero José “Cafecito” Martínez no cierra la puerta del todo, ya que siempre tendrá el deseo de jugar con los Tiburones de La Guaira. “Si fuera por mí, estaría desde el primer día, pero depende de ellos (Cardenales) y hay que pensar en el futuro”, ratificó.

El jardinero comentó que es necesario “esperar hasta el último día” de las Grandes Ligas y luego intentará pedir permiso para jugar en la LVBP.

Sobre Alex Cabrera: “Espero que pueda volver”

También José “Cafecito” Martínez dio su punto de vista sobre la decisión que tomó los Tiburones de prescindir los servicios de Alex Cabrera. El oriundo de Vargas nunca ha ocultado su admiración por el “Samurái”, y por eso, espera que se mantenga activo.

“Es una situación difícil”, comunicó. “Todavía no sé qué pasó porque no he hablado con nadie de Tiburones. Pero debe sentirse muy triste, porque le han pasado muchas cosas este año”, agregó Martínez que agradeció los consejos que le ha dado Alex Cabrera.

“Espero que las cosas se arreglen y pueda volver”, enfatizó. “Que vuelva a ayudarnos, dar el todo por nosotros”, concluyó.