Solo piensa en el título 21

Los Leones del Caracas contarán desde el primer día con Víctor Gárate, uno de los mejores lanzadores zurdos que se ha subido a los montículos en las más recientes zafras de la LVBP. Además, el serpentinero de 31 años de edad, estará en su décima temporada en la liga rentada criolla, todas con el conjunto melenudo.

“Estoy trabajando duro para dar lo mejor de mi este año y ayudar al equipo a conseguir la clasificación”, comentó Gárate vía telefónica desde Miami, Florida. “Estamos mentalizados en conseguir el campeonato para el equipo. Voy a unirme a las prácticas del cuando estén a Caracas, voy a estar jugando desde el primer día”.

El zurdo, quien debutó en la pelota invernal venezolana en la campaña 2006-2007, se ha caracterizado por ser un auténtico “brazo de goma” debido a su capacidad de tener distintos roles arriba de la lomita. En su carrera, Gárate ha asumido distintas responsabilidades: como relevista corto, largo, abridor e incluso como cerrador. Durante los 145 encuentros que tiene de experiencia en la LVBP cuenta con 20 aperturas en su haber.

“Creo que voy a ir con el rol de relevista”, reconoció Gárate. “Ese ha sido mi rol desde que inicié, es donde me siento más cómodo. Creo que el mánager Alfredo Pedrique me usará de la misma manera que me usó el año pasado (relevista corto)”.

La gerencia melenuda ha anunciado que figuras importantes de la talla de Jesús Guzmán, Juan Carlos Gutiérrez, he incluso el propio Gárate, estarán desde muy temprano en la temporada.

“Lo mejor que le puede pasar al equipo es que todos nosotros lleguemos desde muy temprano” , afirmó el oriundo de Maracay. “Tener un equipo con tantos buenos peloteros desde octubre será muy importante. Hay que tratar de ganar la mayor cantidad de juegos durante el primer mes de temporada, así estaremos más cómodos para conseguir la clasificación”.

Para eso, Gárate se encuentra en Miami entrenando junto a su compañero del Caracas “El Chucho” Guzmán. “Estamos trabajando el físico todos los días. No he lanzando muchas pelotas para llegar fresco a la temporada”, reconoció Víctor. “Tanto Guzmán como yo estamos en la misma página, vamos a ayudar al equipo para conseguir el título”.

El mejor recuerdo en 2010. El último campeonato conseguido por los Leones del Caracas en la temporada 2009-2010 contra los Navegantes del Magallanes, no fue solamente uno de los más celebrados por los fanáticos melenudos, si no por los propios peloteros.

“El campeonato en 2010 ante Magallanes sin duda que fue lo mejor que me ha pasado con los Leones”, recordó Gárate. “Fue una final que se fue a siete juegos. Además, estuvo el jonrón de Gregor (Blanco) y luego el de (Jakcson) Melián, también remontamos y fue todo especial”.

A pesar de que el equipo avileño parte como favorito todos los años, no ha podido conseguir el ansiado título 21.

“Son cosas del beisbol”, reafirmó el zurdo, dorsal 51 de los melenudos. “Siempre salimos a dar el todo por el equipo. Este año estamos trabajando duro para conseguir el título 21 del equipo, que es algo que la fanaticada espera desde hace mucho tiempo”.

Pedrique el mejor mánager. Víctor Gárate ve con gran estima el regreso de Alfredo Pedrique como el mandamás del equipo de la capital.

“Es el mejor o uno de los mejores mánagers que he tenido en mi carrera en Venezuela”, admitió el relevista que llegó a las Grandes Ligas en 2009 con los Nacionales de Washington. “Estoy contento de que Pedrique sea nuestro mánager”.

El retiro de Alex González. Esta puede ser la última temporada del veterano Alex González como pelotero activo y el lanzador solo tiene elogios para él.

“Es una de las insignias más grandes en la historia de los Leones”, reconoció Gárate. “Él ha sido una excelente persona, un gran pelotero y uno de los mejores compañeros de equipo que he tenido”, culminó el lanzador.