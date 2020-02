Interno de los Astros muestra sistema para robo de señales

beisbol grandes ligas

Viernes 7| 11:02 pm





Los Astros de Houston pusieron las bases para las maniobras de robo de señales a través de un programa que llamaron "Codebreaker", que presentó un interno en la organización en septiembre de 2016, de acuerdo a un reporte del The Wall Street Journal.



El diario indica que la aplicación basada en Excel diseñada para decodificar los carteles de los receptores opuestos fue utilizada durante toda la temporada 2017 y parte de 2018 por los empleados de operaciones de béisbol Astros y los empleados de la sala de vídeo tanto en casa como en juegos celebrados como visitantes.



El proceso iniciaba con el registro de las señales del receptor y los lanzamientos posteriores en una hoja de cálculo, y posteriormente "Codebreaker" determinaría cómo se relacionaban los signos con los diferentes lanzamientos.



Después la información se le comunicaría al bateador por un corredor de base a través de un intermediario.

La novena tejana siguieron desarrollando el sistema de robo de señales e incluyeron golpes en un bote de basura para dar a conocer a los bateadores sobre cuál sería el próximo lanzamiento.



El The Wall Street Journal, reportó que Jeff Luhnow, ex gerente general de los Astros, dijo a las Grandes Ligas que recuerda la diapositiva de PowerPoint del interno sobre "Codebreaker", pero dijo que pensó que se usaría para descifrar legalmente las señales de juegos anteriores.



El ex interno Derek Vigoa, que actualmente trabaja como gerente senior de operaciones de los Astros, dijo a los investigadores de las mayores que asumió que Luhnow sabía que el programa se usaría en juegos en vivo.//EFE