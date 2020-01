Pablo Sandoval acuerda con Gigantes por un año

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Pablo Sandoval jugará una temporada más con Gigantes de San Francisco, la duodécima, según informó Jon Heyman, periodista de MLB.com. El infielder venezolano acordó un contrato de liga menor con invitación a los Entrenamientos Primaverales.

De acuerdo a Heyman, el pacto, en caso de que el ‘Panda’ juegue con el equipo de grande de La Bahía, rondaría los dos millones de dólares más 750 mil en incentivos.

La campaña pasada, Sandoval bateó para .268, con 14 jonrones y 41 carreras empujadas en 272 turnos al bate. En septiembre se sometió a una cirugía Tomny John, por lo que es duda para el día inaugural de la MLB.

En caso de estar en óptimas condiciones físicas, el de Puerto Cabello sería una opción para cubrir la tercera y ocupar el puesto de bateador designado.

Pablo Sandoval back to #SFGiants. 2M minors deal. Plus 750 incentives. Expected to make team assuming OK (had TJ surgery)