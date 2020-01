Dallas Keuchel se disculpas por el caso de robo de señas

beisbol grandes ligas

Sábado 25| 10:09 am





El exlanzador zurdo de los Astros de Houston, Dallas Keuchel, que en el descanso invernal firmó con los Medias Blancas de Chicago, se disculpó por haber participado en el sistema ilegal de robo de señales que se dio durante su estancia con el equipo tejano e invitó a que sus excompañeros hiciesen lo mismo.



Keuchel se convirtió en el primer exjugador de los Houston en ofrecer una disculpa tras conocerse uno de los mayores escándalos que se han dado en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.



En declaraciones este viernes durante la convención de aficionados de los Medias Blancas, que lo contrataron el pasado diciembre por tres campañas y 55,5 millones de dólares, Keuchel señaló que se exageró en lo sucedido, pero aun así dijo lamentarlo.



"No voy a entrar en detalles específicos, pero durante los playoffs de 2017, todos utilizaban múltiples señales", afirmó Keuchel, "quiero decir, para un propósito real, si no hay nadie en base, ¿cuándo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas ha habido múltiples señales?



Pero también reconoció que era lo que se hacía en aquella temporada dentro de las Grandes Ligas.



"Era el estado del béisbol en esa etapa y en ese momento", comentó el exganador del Premio Cy Young de la Liga Americana. "¿Qué si era contra las reglas?, sí, y lamento lo sucedido en lo personal, toda la situación".



Tras una investigación, Grandes Ligas establecieron que los Astros utilizaron la transmisión de las imágenes de vídeo de una cámara en el centro del campo para ver y descifrar las señales que el receptor hacía al lanzador de los equipos rivales.



Los jugadores indicaban a los bateadores con golpes a un contenedor de basura el lanzamiento que vendría con la creencia de que el equipo mejoraría la posibilidad de conectar la pelota.



El proceso comenzó en 2017, según la investigación de las Mayores, y continuó hasta la campaña 2018.



Los Astros lograron hace tres años su primer título de la Serie Mundial cuando se impuso a Los Ángeles Dodgers en el partido 7 de la Serie Mundial y disputaron el banderín de la Liga Americana en 2018, que perdieron con los Medias Rojas de Boston.



"En cuanto a la situación general entonces, puedo decirles que no hubo robo de señales (del receptor al lanzador del equipo rival) en todos los partidos", reconoció Keuchel. "Algunos jugadores tuvieron una gran actuación, y a veces como grupo contamos con nuestras propias señales, pero sin que pudiéramos conectar la bola del lanzador rival. Así que no funcionaba siempre".



Keuchel también defendió la gran clase que había en los lanzadores rivales, que eran los que conseguían ganar partidos importantes y que todos los equipos, de alguna manera, roban las señales.



"Hay un momento cuando todo el sistema funciona de verdad, un poco, pero al mismo tiempo, intervino el factor humano en el que algunos lanzadores eran mejores que nuestros bateadores", valoró el lanzador zurdo de los Medias Blancas.



El gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, y el piloto AJ Hinch fueron suspendidos y después despedidos por el dueño de los Astros, Jim Crane, debido a la investigación de la Grandes Ligas, cuyas secuelas podrían extenderse esta temporada del 2020.



Además los Astros perdieron las selecciones de primera y segunda rondas en los sorteos aficionados del 2020 y 2021, mientras que recibieron una multa de cinco millones de dólares.



Los pilotos boricuas Alex Cora, de los Medias Rojas, y Carlos Beltrán, que no pudo debutar con los Mets de Nueva York, tuvieron que dejar también sus respectivos cargos por haber estado involucrados en el escándalo del robo de señales al formar parte del equipo de los Astros, en el 2017, como entrenador reserva, y jugador, respectivamente.



Mientras que las estrellas de los Astros, el tercera base Alex Bregman, y el segunda venezolano José Altuve, enfrentaron severas críticas por sus primeras declaraciones públicas después de conocerse la investigación al señalar que todos "sabían" de donde había partido las acusaciones.



El plan salió a la luz cuando el exlanzador de los Astros, Mike Fiers, fue el que hizo la denuncia a través del medio de internet "The Athletic".



Mientras que muchos equipos sospechaban que los Astros estaban robando señales en favor de darle ventaja a sus bateadores, nadie sabía el alcance de la tecnología utilizada.



"Muchos jugadores no están contentos con el hecho de que Mike (Fiers) salió y dijo algo, o el hecho de que esto incluso sucedió", valoró Keuchel. "Al mismo tiempo, hay algo de tristeza en los jugadores y no será fácil de olvidar lo sucedido por lo que habrá que dejar que pase el tiempo". EFE