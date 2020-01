Félix Hernández firma con los Bravos de Atlanta (+Tuit)

Redacción Meridiano

El lanzador derecho venezolano Féliz Hernández firmó un contrato de Ligas Menores con los Bravos de Atlanta que incluye una invitación al Spring Trainning.

De acuerdo al periodista Jon Heyman, Hernández pactó con los campeones del este de la Liga Nacional por un millón de dólares y puede ser el quinto abridor de la rotación de Atlanta.

Tras 15 temporadas con los Marineros de Seattle, Hernández quedó libre tras culminar la temporada 2019 en las Grandes Ligas.

En la temporada anterior dejó forja de una victoria y ocho reveses, con 6.40 de efectividad y 57 ponches en 71.2 entradas lanzadas.

En su carrera, “El Rey” tiene 169 triunfos con 136 derrotas. En 2729.2 innings registra 2524 abanicados.

