Oswaldo Guillén se postula para dirigir a Boston, Houston o Mets

El venezolano Oswaldo Guillén se postuló para ser mánager de uno de los tres equipos que quedaron sin estratega por el escándalo de robo de señas con tecnología.

Los Astros de Houston despidieron a AJ HInch, los Medias Rojas de Boston a Alex Cora y los Mets de Nueva York a Carlos Beltrán por lo mencionado anteriormente en el 2017, año en que los Astros ganaron la Serie Mundial.

Guillén comentó sobre una lista de posibles sustitutos para comandar a esos equipos, señalando que solo falta él en ellas.

“Solo falta un mánager ganador de Serie Mundial y que se encuentra disponible fuera de ese grupo”, escribió en su cuenta en twitter.

En esa lista figura el también venezolano Eduardo Pérez como un posible estratega de Medias Rojas y de los Mets.

Guillén ganó la Serie Mundial en el año 2005 con los Medias Blancas de Chicago, siendo el primer latino en lograrlo.

Además, no dirige en Grandes Ligas desde la temporada 2012, cuando estuvo a cargo de los Marlins de Miami.

If only there was another World Series manager out there that you could put on this list....😂😂😬@MLBNetwork pic.twitter.com/TXrQKFoQ0t