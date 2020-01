MLB recomienda a equipos no comentar sobre sanción a Astros

El resto de equipo no podrán comentar sobre la sanción / Foto: Cortesía

Las Grandes Ligas pidieron a todos los equipos de béisbol no hacer comentarios sobre la sanción contra dos funcionarios de los Astros de Houston por haber robado las señales en la Serie Mundial del 2017, de acuerdo a los Dodgers de Los Ángeles.



Los Dodgers emitieron una declaración indicando que las mayores les dijo a los equipos que no comentaran sobre la disciplina contra los Astros.



El equipo de Los Ángeles no ha hecho ningún comentario, tampoco ninguno de sus jugadores, ni siquiera el lanzador japonés Yu Darvish, quien perdió sus dos aperturas en la Serie Mundial, incluyendo el séptimo y definitivo juego, y que ahora se encuentra con los Cacharros de Chicago.



Ningún equipo de las mayores se siente más agraviado por la noticia de que los Astros robaron ilegalmente señales, que los Dodgers, que perdieron la Serie Mundial ante Houston en siete juegos en el 2017.



Dado lo cerca que estuvieron los Dodgers de ganar su primera Serie Mundial desde 1988, perder ante un equipo que hizo trampa es particularmente doloroso.



El lunes, las Grandes Ligas dieron a conocer su castigo a los Astros de Houston, tras una investigación que realizaron.



La decisión del comisionado de las mayores, Rob Manfred, fue suspender al piloto de los Astros, A.J. Hinch, y al gerente general de ese equipo, Jeff Luhnow, durante un año.



De inmediato, el dueño del equipo, Jim Crane, decidió el despido de Hinch y Luhnow.EFE