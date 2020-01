Asdrúbal Cabrera se quedará con los campeones de la SM

Redacción Meridiano

Según reporte de Jon Morosi y Jon Heyman, periodistas de MLB.com, Asdrúbal Cabrera acordó para continuar con Nacionales de Washington a cambio de un contrato por una temporada y 2.5 millones de dólares.

Morosi explica que el acuerdo monetario podría incrementarse hasta los 3 millones de dólares por cuestiones de incentivos.

Cabrera firmó con los ‘Nats’ a mitad de temporada tras ser dejado en libertad por Rangers de Texas. Con la divisa de la capital de EEUU exhibió promedio de .323, con seis jonrones y 40 carreras empujadas en 38 encuentros.

Asdrubal Cabrera signs one year, $2.5 million deal with #Nats, source confirms. Incentives for plate appearances could bring value to $3 million. @ByRobertMurray and @JonHeyman were first on the story. @MLBNetwork @MLB