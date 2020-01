Will Harris firma con los Nacionales

beisbol grandes ligas

El exrelevista estelar de los Astros de Houston, Will Harris, no seguirá con el equipo tejano después de haber llegado a un acuerdo con los Nacionales de Washington, sus verdugos durante la pasada Serie Mundial.

Harris confirmó el jueves por la noche que acordó unirse a los Nacionales, aunque todavía el equipo campeón no ha hecho oficial su fichaje.

El derecho de 35 años, se convirtió en uno de los lanzadores del bullpen favoritos del piloto de los Astros, AJ Hinch, pero al final será recordado por haber permitido el cuadrangular al jardinero Howie Kendrick, que dio la ventaja a los Nacionales en el decisivo Séptimo Partido de la Serie Mundial.

"¿Será incómodo por un segundo o dos?. Más que probable, pero eso se desvanece y se trata de jugar béisbol", declaró Harris cuando se le preguntó cómo sería ver a los Nacionales recibir sus anillos de la Serie Mundial. "He hecho mi tarea, y todos los peloteros que conozco que han jugado y han estado allí, todos me han dicho que me va a encantar".

Harris dijo que vivió "la pesadilla de todos los relevistas" después de permitir el cuadrangular de la séptima entrada a Kendrick.

También le dio un tiro de dos carreras al tercera base Anthony Rendon, ahora con los Angelinos de Los Angeles, en la séptima entrada del Partido Sexto que le dio a los Nacionales una ventaja de 5-2.

Harris tuvo una efectividad de 1.50 y 62 ponches en 60 entradas para los Astros durante la temporada regular. También logró 26 retenciones y cuatro salvamentos, ya que los Astros lideraron las Ligas Mayores con 107 victorias.

El veterano relevista hizo 12 apariciones durante la postemporada, con una efectividad de 0.93 y abanicó a 11 en 9 entradas de trabajo.

"Sentí que todo el proceso era una tendencia hacia los Nacionales, quizás desde el principio", admitió Harris al valorar el proceso de elección de su nuevo equipo. "Parecían ser los más optimistas conmigo y me convirtieron en una prioridad desde el principio y como también estaban en mi corta lista de sitios a donde quería ir todo fue genial".

El pasado 3 de agosto, Harris fue uno de los cuatro lanzadores de los Astros que participaron en el decimocuarto partido sin hits en la historia de las Grandes Ligas cuando dejaron en blanco a los Marineros de Seattle 9-0.

Harris, quien irrumpió en las Grandes Ligas con los Rockies de Colorado en 2012 y pasó dos temporadas con los Diamondbacks de Arizona, se unió a los Astros en 2015.

Una temporada más tarde, tuvo 12 salvamentos y alcanzó su única aparición en el Juego de Estrellas. En 2017, ganó su primer título de la Serie Mundial con los Astros.

Como profesional, Harris ha logrado una efectividad de 2.84, 20 rescates y 422 ponches en 419 apariciones en 396 entradas./ EFE