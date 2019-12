Nacionales de Washington: Garra, madurez y fe para llevarse el título de la MLB

beisbol grandes ligas

Manuel Vargas

Al principio de la temporada 2019 de la MLB, en todas las quinielas que tanto expertos como fanáticos realizaron, sobresalían equipos formidables y con muchas posibilidades de quedarse con el título. Yanquis de Nueva York, Astros de Houston, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston o Cardenales de San Luis figuraban como potenciales campeones, pero a última hora un equipo se coló entre tanta grandeza para coronarse contra todo pronóstico.

Los Nacionales de Washington comenzaron la campaña como uno de esos equipos de comparsa y hasta menos, porque el 23 de mayo el récord de los capitalinos era de 19-31, lo que lo colocaba como el segundo peor de toda la Liga Nacional. Con el ánimo por los suelos, un mánager cuestionado y pocas figuras a las que agarrarse, muchos confirmaban que nuevamente los ‘Nats’ se quedarían fuera de la fiesta de octubre; sin embargo, todo dio un vuelco sin precedentes.

La mano de un buen Dave Martínez empezó a surtir efecto, los brazos abridores emergieron, el bateo oportuno unido a figuras como las de Juan Soto y, sobre todo, Anthony Rendón, más el buen ambiente del clubhouse convirtieron ese récord negativo en números positivos. Después de esa fecha fatídica ganaron 74-38, incluidos ocho últimas victorias al hilo, para así sumar un respetable 93-69 que los catapultaron como el primer comodín del ‘Viejo circuito’

Un cuerpo abridor temible

Pese a un inicio realmente deplorable, los de Washington se recompusieron poco a poco para fortalecerse internamente y luego sacar todo ese potencial que se sabía ellos poseían, esto más evidenciado en su cuerpo de abridores. Lo de Max Scherzer, con récord de 11-7 y efectividad de 2.92; Stephen Strasburg, con 18-6 y 3.32; Patrick Corbin, con 14-7 y 3.25; y Aníbal Sánchez, con 11-8 y 3.85 de efectividad, fue realmente sorprendente en la temporada regular, más que todo en un cierre de campaña donde se elevaron por encima del resto para obtener muchos triunfos.

Pero sin duda lo mejor estuvo en la postemporada, en la que el trio de norteamericanos y el criollo se combinaron para frenar a la toletería de la los Cerveceros de Milwaukee, Dodgers, Cardenales y Astros, y cosechar así el campeonato de las mayores.

Sin duda el rendimiento de los abridores, más un bullpen que llegó llenó de dudas pero también aportó, fue la clave central del triunfo de Washington. Scherzer se lució frente a Dodgers y apabulló a los de San Luis, Sánchez también lanzó bien ante Cardenales y Corbin comenzó algo flojo, pero su cambio al cuerpo de relevistas le dio fuelle; no obstante, Strasburg fue el verdadero mandamás de los playoffs, tanto que en la Serie Mundial la rompió con dos triunfos y una efectividad de 2.51, por lo que se quedó con el premio MVP.

Dave Martínez remendó el entuerto

Con una novena sin muchas figuras, uno de los que debía dar un paso al frente era el técnico de ascendencia boricua y, a pesar del mal inicio de campaña, respondió con creces cuando más se necesitaba de su sapiencia.

Conocer a sus mejores piezas y lo que estas le podían aportar, como Strasburg, Scherzer, Rendón o Soto; combinar esas fichas con jugadores veteranos, como Ryan Zimmerman, Howie Kendrick o Fernando Rodney; además de cambios de abridores al bullpen y durante los juegos, como desplazar a Crobin a los relevistas o aprovechar los bates oportunos de jugadores como Gerardo Parra o Asdrúbal Cabrera; todo eso coloca como uno de los artífices de la maravillosa gesta.

El camino no fue para nada sencillo, saber conducir a un equipo repleto de veteranos y jóvenes, relanzarlos cuando venían agonizando durante el principio de campaña y llevarlos a la gloría, pues tiene un mérito increíble.

El bateo oportuno hizo de las suyas

Si bien la novena de los Nacionales no tenía un a toletería temible al nivel de la de los Yanquis o los Astros, los bates dirigidos por Martínez supieron responder a la hora de la verdad para completar victorias memorables y remontadas épicas.

Bates como los de Kendrick, con 115 imparables, 17 jonrones, 62 impulsadas y average de .344; Trea Turner, que pegó 155 hits, 19 cuadrangulares y promedio de .298; Soto, quien la rompió con 153 inatrapables, 34 vuelacercas y average de .282; y, más que ninguno, el de Rendón, que tuvo números de MVP (de hecho fue nominado) con 174 hits, 34 bambinazos, 126 impulsadas y promedio de .319, fueron vitales para impulsar a los de la capital estadunidense a los playoffs. Sin embargo, su aporte no se quedó allí, porque en la postemporada continuaron imbatibles.

Kendrick estuvo espectacular en octubre, tanto que fue premiado con el MVP en la Serie de Campeonato ante los Cardenales. Soto también respondió con mucho poder al descocer la pelota con cinco estacazos, además de ese doblete que salvó al equipo ante los Cerveceros en el juego por el comodín, es un buen ejemplo de su oportunismo. También Zimmerman respondió oportunamente con cuadrangulares en la Serie Mundial. Y hasta Rendón, que se le acusaba de no aportar en momentos claves, sobresalió con varios imparables que remolcaron carreras importantes para los suyos.

Los venezolanos pusieron su granito de arena

Para poder quedarse con el trofeo confluyeron muchos factores, pero uno de ellos fue sin duda el de los tres criollos que formaron parte del equipo capitalino. Aníbal Sánchez, Asdrúbal Cabrera y Gerardo Parra pusieron lo suyo para catapultar a los Nacionales.

El que más sobresalió fue el lanzador maracayero, que tras su buen cierre de campaña continuó en ascenso en la postemporada. Sus prestaciones lo hicieron uno de los hombres fuertes de la rotación del equipo de Dave Martínez y ante los Cardenales realizó una buena actuación en la que casi lanzó un no hitter. Además se convirtió en el lanzador venezolano con más ponches en playoffs, al llegar a los 64.

Cabrera llegó casi al final de la temporada, pero en los 38 juegos en los que participó dejó números muy destacables: 40 imparables, seis jonrones, 40 empujadas y promedio de .323. Además, también contribuyó con su excelente defensiva en los momentos en que lo necesito su mánager. Ya en la postemporada fue usado más por su buena defensa en los juegos decisivos, pero eso no impidió que respondiera con el madero.

Parra, quien fue uno de los que arribó a mitad de campaña, colaboró en una faceta que muy pocos resaltan pero que para el equipo fue crucial: ser el alma de la cueva. El zuliano aporto esa alegría y espíritu de lucha a un clughouse que al momento de su llegada no tenía nada de eso. Con sus bromas, risas y el famoso ‘Baby Shark’ animó incluso a la grada, algo que despertó de forma definitiva a la novena de Washington. Aunque ese fue su aporte especial, con el madero no estuvo nada mal al batear para .250, con 47 hits, ocho cuadrangulares y 42 remolcadas.

La esperanza ante todo

Pese a que se metieron a última hora a la fiesta y que aún nadie apostaba por ellos, todos y cada uno de esos factores positivos que los realzaron, que se juntaron con una fe inquebrantable en sus posibilidades, los transformó en el alma de la celebración y los llevó en volandas a la corona del mejor beisbol del mundo.

Los análisis acertarán la mayor parte del tiempo, pero la historia de los Nacionales servirá de ejemplo para demostrar, una vez más, que en este hermoso deporte no hay nada escrito y que aunque suene a cliché “el juego no termina hasta el out 27”, pero si no lo creen pues pregúntele a los ‘Nats’ y a su trofeo de campeones.