Maikel Franco firma con Reales por un año

Viernes 27





El tercera base dominicano Maikel Franco cerró este viernes el contrato por un año con los Reales de Kansas City y un monto de 2,95 millones de dólares.



Franco, que será el titular indiscutible de los Reales, también tendrá la oportunidad de incrementar su salario en otro 1,05 millones de dólares en concepto de incentivos.



Aunque la pasada temporada no tuvo su mejor producción ofensiva con los Filis de Filadelfia, Franco es uno de los antesalistas más seguros en el juego defensivo que hay en las Grandes Ligas.



Franco, de 27 años, acabó la campaña anterior con .234 de promedio de bateo, 17 cuadrangulares y 56 carreras producidas en 123 partidos que disputó con los Filis.



El pelotero dominicano permaneció las últimas seis temporadas con los Filis, y en tres consecutivas disparó al menos 20 cuadrangulares, aunque ya no le renovaron contrato durante el receso.



Con la incorporación de Franco, los Reales podrán utilizar en diversas posiciones a Hunter Dozier, el principal tercera base de equipo la temporada anterior.



Dozier también juega la primera base y los jardines. Los Reales lo quieren en el bateo, en el que tuvo efectividad de .279 con 26 cuadrangulares y 84 remolcadas en una gran campaña productiva.



Franco, entre tanto, será una garantía en el juego defensivo, donde los Reales no tuvieron su mejor desempeño. // EFE